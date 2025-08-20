Vía Tres Arroyos / Política local

Gonzales Chaves: Lucía Gómez recibió al ministro de Asuntos Agrarios Javier Rodríguez

Juntos inauguraron la nueva Sala de Elaboración de Alimentos.

Redacción Vía Tres Arroyos
20 de agosto de 2025,

20 de agosto de 2025,

La intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, junto al ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezaron una intensa jornada en el distrito.

En primer lugar, participaron de la Feria Regional en el Polideportivo Municipal, acompañando a productores y emprendedores de toda la región.

Luego, inauguraron la nueva Sala de Elaboración de Alimentos, un espacio que impulsa la producción local y abre más oportunidades para los pequeños productores.

La actividad puso en valor el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia para fortalecer la ciencia, el trabajo y el desarrollo local.

