Gonzales Chaves: Inscripciones 2026 para Nivel Superior y Universitario

La Dirección de Educación de Chaves Municipio informa que se encuentran abiertas las inscripciones para las distintas oportunidades educativas destinadas a estudiantes de Nivel Superior y Universitario de cara al ciclo 2026.

Residencias Estudiantiles

Las inscripciones estarán habilitadas desde el 1 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 2025.

Becas Estudiantiles

El período de inscripción será del 1 al 30 de diciembre de 2025.

Transporte Estudiantil

Las inscripciones comenzarán a partir de marzo de 2026.

Desde las fechas correspondientes, los formularios estarán disponibles para completar de manera online.

Para consultas y asesoramiento, los interesados pueden acercarse a la Dirección de Educación (Av. Presidente Perón Nº255) o comunicarse al 2983-406897, en el horario de 7:30 a 14 horas.

Chaves Municipio continúa acompañando a los estudiantes en su formación académica, brindando herramientas que faciliten el acceso y la permanencia en los estudios superiores.