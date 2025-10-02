Gonzáles Chaves: Gómez se reunió con Batakis y Leoni en La Plata

La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, desarrolló este jueves una agenda de trabajo en la ciudad de La Plata junto al director general de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, y la ministra de Desarrollo y Hábitat bonaerense, Silvina Batakis.

La jefa comunal estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Rodrigo Echayre, la secretaria de Gobierno, Juliana Dekker, y la inspectora jefa distrital de Educación, Nadia Goycoa.

Gonzáles Chaves

En el encuentro con Sileoni, se repasó el avance de las obras que se están ejecutando en los establecimientos educativos de todo el distrito y se solicitó la incorporación de mobiliario para las instituciones escolares.

Posteriormente, con Batakis, se presentó un relevamiento sobre la emergencia habitacional en Gonzales Chaves, con el objetivo de avanzar en la planificación de soluciones concretas para las familias del distrito.

“Cada gestión se construye con compromiso, articulación y propuestas reales para mejorar la vida de nuestra comunidad. Ese es el camino que seguimos recorriendo junto a la Provincia”, destacó la intendenta Gómez.