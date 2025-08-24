La intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, junto a la directora de Ambiente, Micaela Vellini, rubricaron un convenio con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para la ejecución del programa “Mi Provincia Recicla”, que permitirá fortalecer la gestión integral de residuos y promover la economía circular en el distrito.

El acuerdo establece una asistencia financiera de 30 millones de pesos, destinados a la compra de equipamiento, materiales y la implementación de proyectos vinculados al reciclado y cuidado ambiental. El plazo de ejecución será de 12 meses.

Gonzales Chaves firmó un convenio por más de 30 millones para fortalecer el programa “mi provincia recicla”

“Este convenio es una muestra de cómo, trabajando en conjunto con la Provincia, podemos dar pasos firmes hacia una gestión más sustentable y responsable de nuestros residuos. El objetivo es mejorar la calidad ambiental de nuestra comunidad y proyectar un futuro más saludable para las próximas generaciones”, expresó la intendente Lucía Gómez.

Por su parte, la directora de Ambiente, Micaela Vellini, destacó que “estos fondos significan una oportunidad concreta para seguir desarrollando políticas ambientales locales, impulsando el reciclaje y generando conciencia ciudadana en torno al cuidado del ambiente”.

De esta manera, Chaves Municipio reafirma su compromiso con las políticas públicas de sostenibilidad y la construcción de un distrito más limpio y consciente con el medio ambiente.