Vía Tres Arroyos

Gonzales Chaves celebró la Feria de Emprendedores – Especial Navidad

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

15 de diciembre de 2025

Gonzales Chaves vivió una tarde llena de arte, espíritu navideño y trabajo local con la realización de la Feria de Emprendedores – Especial Navidad, que tuvo lugar en la Plaza 25 de Mayo. Familias de la comunidad se acercaron a recorrer los distintos puestos, conocer y apoyar los emprendimientos locales, y disfrutar de actividades para los más chicos.

La Intendente Lucía Gómez participó del encuentro acompañada por su equipo de gobierno, destacando la importancia de espacios que promueven la economía local y fortalecen los lazos comunitarios.

Desde Chaves Municipio agradecen a cada emprendedor y emprendedora que formó parte de la feria, a quienes se acercaron a disfrutarla y a todos los que hicieron posible este evento. “Seguimos impulsando iniciativas que fortalecen el trabajo local y la vida en comunidad”, señalaron desde la comuna.

