Gonzales Chaves: Abierta la inscripción a la Diplomatura en Cuidados Integrales en ámbitos institucionales y domiciliarios

Chaves Municipio informa que ya se encuentra abierta la inscripción a la Diplomatura en Cuidados Integrales en ámbitos institucionales y domiciliarios, que se dictará en el Centro Universitario de Adolfo Gonzales Chaves.

La cursada se desarrollará los sábados de 9 a 13 horas, de manera presencial, combinando instancias sincrónicas y asincrónicas según el módulo y la actividad.

El objetivo principal de la diplomatura es brindar una formación integral a personas que se desempeñan o buscan desempeñarse en tareas de cuidado, tanto en instituciones como en domicilios. La propuesta incorpora saberes teóricos y prácticos con un enfoque de derechos, perspectiva de género, interculturalidad y promoción de la autonomía de las personas cuidadas.

Las inscripciones pueden realizarse HACIENDO CLIC ACÁ

También personalmente al Centro Universitario (Avellaneda 178) con fotocopia de título secundario y fotocopia del DNI.

Para más información:

Teléfono: (2983) 554343

Mail: centrouniversitariochaves@gmail.com