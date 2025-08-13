Este miércoles 13 de agosto a las 19:30 horas el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (Mubata) abre sus puertas a un mundo de imaginación y creatividad para presentar la ópera prima de Gael Hoffmann, un joven artista y escultor autodidacta de “tan solo”... 8 años.

En el mundo del arte, la ópera prima es la primera obra o proyecto que un creador presenta de forma pública, marcando el inicio de su camino artístico. En este caso, La fábrica de sueños de Gael es el punto de partida de una historia que recién comienza, pero que ya sorprende por su frescura, inventiva y dedicación.

Gael comenzó a crear hace unos dos años: primero con ladrillitos, luego con papel y cartón, y hoy también con diseños en 3D utilizando lápiz especial. Lo más sorprendente es que lo hace sin tutoriales ni guías, inspirado por películas, cuentos o simplemente por su propia imaginación.

Gael Hoffmann de 8 años presenta en el Mubata “La fábrica de sueños de Gael”

Según cuenta su mamá, Yesi Strano @yesistra , este camino nació de algo tan simple como valioso: apagar las pantallas, dejar tiempo para aburrirse y permitir que surja la creatividad. Y así, Gael encontró en la escultura un modo de jugar, diseñar y construir, dando forma a personajes, vehículos y estructuras que mezclan arte, ingeniería y diseño.

La muestra La fábrica de sueños de Gael es más que una exposición: es una invitación a valorar el talento, a acompañar a nuestros niños en sus búsquedas y a reconocer la importancia de las familias que apoyan estos procesos.

Durante la inauguración, Gael estará trabajando en vivo, compartiendo con el público cómo nacen sus obras.

Gael: arranqué con los Dakis y los ladrillitos"

Vía Tres Arroyos dialogó con el pequeño, pero gran artista, Gael Hoffmann quien indicó cómo inició su amor al arte:

“Arranqué con los Dakis, después con los ladrillitos, luego con el papel, ahora con el cartón y con el lápiz 3D”.

Sobre su presentación Gael expresó:

“Las cosas que he hecho son… una moto, un arma, un francotirador, un chaleco, un casco, una máscara, una máquina, un cuchillo que dice “así” y también la Torre Eiffel, una bici y también hice la cabeza de Stitch".

Además Gael, con simpatía, nos cuenta que le gustan las obras grandes “...donde pueda entrar. No me gusta que las cosas que hago sean chiquititas, quiero que sean grandes. Quiero entrar dentro de ellas.

El pequeño artísta acude a la Escuela Nº 48, cursa tercer grado y cuando sea grande expresó que quiere ser carpintero y arquitecto

VTA: ¿Y qué te dicen tus compañeros de esto que hacés?

“A veces cuando llevaba cosas de cartón, me decían “¡Qué bueno!”. Me pedían que las sacara en el recreo para jugar.

Finalmente Gael invitó a todos al Museo de Bellas Artes para que lo acompañen

El apoyo de la familia: un pilar fundamental

El apoyo de su familia ha sido crucial para que Gael pueda desarrollar su arte. Su padre, Roni, al respecto indica: “Lo tomamos con algo cotidiano, porque vamos a exposiciones o muestras y, en casa, cuando Gael hace una moto de cartón o un trabajo, lo vemos como parte de su día a día. Pero, ahora que lo vemos en el museo, nos damos cuenta de lo grande que es todo esto”, afirma orgulloso Roni.

La familia Hoffman no solo apoya las creaciones de Gael, sino que también lo motiva a seguir explorando su creatividad. “A veces, cuando hacemos alguna obra, pensamos que es hora de dejarla ir o mejorarla, pero siempre buscamos hacer espacio para que Gael siga creando”, comenta su padre para finalizar.