Fuerza Patria se impone en Tres Arroyos

El oficialismo de Fuerza Patria conducido por el intendente Pablo Garate que llevaba como primer candidato a Martín Rodríguez Blanco se impone en Tres Arroyos con el 41% de los votos.

En segundo lugar se ubica Ignacio Schena de la Libertad Avanza con el 23% de los votos y tercero el Movimiento Vecinal con el 15% de los votos.

Festejos en Fuerza Patria Publicada por Vía Tres Arroyos en Domingo, 7 de septiembre de 2025

Completan:

Nuevos Aires (Carlos Ávila) 11,28%;

Somos Buenos Aires (Gustavo Oosterbaan) 3%;

Potencia (Enrique “Ticho” Groenenberg), 2,05%;

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (Gastón Domínguez) 1,58%;

Unión Liberal (Marina Razuc) 1,33%

Unión y Libertad (Daiana Tenaglia) 1,30%

NOTICIA EN DESARROLLO