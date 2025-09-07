Vía Tres Arroyos / Elecciones 2025

Fuerza Patria se impone en Tres Arroyos

Con más del 40% de los votos.

Redacción Vía Tres Arroyos

7 de septiembre de 2025,

Fuerza Patria se impone en Tres Arroyos
El oficialismo de Fuerza Patria conducido por el intendente Pablo Garate que llevaba como primer candidato a Martín Rodríguez Blanco se impone en Tres Arroyos con el 41% de los votos.

En segundo lugar se ubica Ignacio Schena de la Libertad Avanza con el 23% de los votos y tercero el Movimiento Vecinal con el 15% de los votos.

Festejos en Fuerza Patria

Completan:

  • Nuevos Aires (Carlos Ávila) 11,28%;
  • Somos Buenos Aires (Gustavo Oosterbaan) 3%;
  • Potencia (Enrique “Ticho” Groenenberg), 2,05%;
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (Gastón Domínguez) 1,58%;
  • Unión Liberal (Marina Razuc) 1,33%
  • Unión y Libertad (Daiana Tenaglia) 1,30%

NOTICIA EN DESARROLLO

