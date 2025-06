Fiscal Natalia Ramos: “no queda mucho más por investigar” dijo sobre el caso Dellarciprete

El hecho que ha conmocionado a Tres Arroyos y al país llega a la etapa final de la investigación y si bien se aguardan algunos nuevos resultados de pericias, poco queda por esclarecer de los hechos sucedidos.

La tragedia tuvo origen este miércoles en Tres Arroyos cuando Fernando Dellarciprete mató a su mujer Rocío Villareal en un domicilio de calle Larrea 137 para posteriormente asesinar a sus dos hijos en camino hacia Necochea, ahogándolos en un lecho de agua que se encontraba en inmediaciones del lugar donde luego se quitó la vida arrojándose bajo un camión.

Natalia Ramos, fiscal a cargo del caso, dio los últimos detalles de la tragedia. Sobre la cronología de los hechos indicó:

“Fernando Dellarciprete se va más temprano de su casa porque iba a trabajar y su mujer Rocío es quien lleva a los nenes a la escuela. Luego Rocío pasa a buscar a Fernando por su trabajo y llegan juntos a la casa alrededor de las 10 de la mañana donde ella fue atacada. Luego Dellarciprete retira a los menores de las escuelas (al menor del jardín 903 y al mayor de la Escuela Agropecuaria) y los lleva a la casa de sus papás (abuelo de los niños) allí vuelve a su domicilio, luego recoge a los nenes y se dirige a la ruta”.

Caso Fernando Dellarciprete

“En la ruta no sabemos específicamente por qué detiene el vehículo al costado en un sector donde hay árboles y ahí mata a sus hijos, luego Dellarciprete se dirige al casco un campo que está muy cercano a la ruta donde solicita un arma en un estado absolutamente alterado; la gente del campo lo saca y de ahí vuelve a la ruta y es donde decide terminar con su vida”.

“Tenemos la declaración testimonial de todos, del camionero, de la gente del campo, de la gente que dio aviso del accidente”.

Consultada por la existencia de conductas violentas de Dellarciprete o de conflictos familiares que dieran indicios del fatal desenlace, la fiscal Ramos fue contundente:

“No existe ningún antecedente de violencia, no existe denuncia penal ni tampoco de los testimoniales de los testigos que pudimos recabar, ninguna conducta anteriormente violenta denunciada ni hacia la mujer ni hacia los hijos”.

“Dellarciprete tenía problemas psiquiátricos. Se tomaron distintas declaraciones testimoniales que tienen que ver con profesionales de la salud mental que lo atendieron y que asistieron también a ella. Se pudo determinar que él tenía un problema de salud mental. Esto no es una justificación porque lo que pasó es inexplicable.”

“No hubo terceras personas involucradas, ni personas que hayan podido alertar de esta situación. Ninguno de los familiares ni los profesionales que declararon pensaban o esperaban que esto pudiera suceder”.

“Dellarciprete estaba siendo atendido desde hace más de un año por una psiquiatra y un psicólogo, tenía un diagnóstico y tenía que tomar una medicación que en principio creemos que no la estaba tomando como corresponde. El trastorno, era un trastorno paranoico. Estaba en tratamiento con ambos especialistas, de manera descontinuada, pero estaba siendo asistido por ambos quienes habían detectado esta problemática, pero bueno, no nadie pudo advertir, que esta situación podía terminar con este en este desenlace”.

Fiscal Natalia Ramos

Más allá de problema de salud mental de Dellarciprete, circuló información sobre posibles problemas económicos que hayan sido desencadenante de la tragedia, a lo cual la fiscal respondió:

“Sí, hay algunas informaciones sobre su situación económica. No sé si ese es el motivo de este enlace. Dellarciprete había cambiado de trabajo. Había dejado su trabajo de muchos años y estaba iniciando su nuevo proyecto hacía ya unos meses, pero, en principio, al no haber terceros involucrados, judicialmente, más allá de que faltan que llegue algún resultado, lo cierto es que no hay mucho más para investigar”.

Finalmente la Doctora Natalia Ramos agradeció a quienes desde el primer momento colaboraron para que la investigación de esta tragedia haya sido efectiva y rápida en su resolución.

“Quiero agradecer la colaboración de todo el personal policial que participó, también a la gente de San Cayetano que colaboró y de Necochea quienes realizaron esta labor de manera inmediata y me permiten que 48 horas después tenga la historia que prácticamente completa”.