Fiesta del Trigo: convocatorias abiertas para Patio Cervecero, Muestra de Artesanos y Puestos de Venta

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que se encuentran abiertas las convocatorias para participar de la 57ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo, que se desarrollará durante el mes de marzo de 2026.

En esta nueva edición, se convoca a cerveceros artesanales, artesanos y comerciantes interesados en formar parte de uno de los eventos más importantes y tradicionales de la ciudad.

Convocatoria FDT 2026

Patio Cervecero

La convocatoria está destinada a cerveceros artesanales. El espacio estará delimitado en calle Ituzaingó, entre 25 de Mayo y Chacabuco.

La inscripción se realizará del 2 al 13 de febrero.

Para más información, comunicarse al 2983 417777.

Muestra de Artesanos

La inscripción para artesanos estará abierta desde el 2 hasta el 27 de febrero.

Para consultas e inscripción, comunicarse al 2983 500076.

Puestos de Venta

Los comerciantes interesados en participar con puestos de venta podrán inscribirse del 2 al 27 de febrero.

Para más información, comunicarse al 2983 418307.

Además, por consultas generales, las y los interesados pueden acercarse al Centro Cultural La Estación, de lunes a viernes de 7 a 14 hs, en Ituzaingó 320, o escribir al correo electrónico ftrigo@tresarroyos.gov.ar.

La Fiesta Provincial del Trigo es un evento emblemático que celebra la identidad, la producción y el trabajo local, y en su 57ª edición volverá a ser un punto de encuentro para toda la comunidad.