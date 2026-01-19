Vía Tres Arroyos

Fiesta del Trigo: convocatorias abiertas para Patio Cervecero, Muestra de Artesanos y Puestos de Venta

La 57ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo se realizará en los primeros días del mes de marzo.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

19 de enero de 2026,

Fiesta del Trigo: convocatorias abiertas para Patio Cervecero, Muestra de Artesanos y Puestos de Venta
Patio Cervecero Fiesta Provincial del trigo

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que se encuentran abiertas las convocatorias para participar de la 57ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo, que se desarrollará durante el mes de marzo de 2026.

En esta nueva edición, se convoca a cerveceros artesanales, artesanos y comerciantes interesados en formar parte de uno de los eventos más importantes y tradicionales de la ciudad.

Convocatoria FDT 2026
Convocatoria FDT 2026

Patio Cervecero

La convocatoria está destinada a cerveceros artesanales. El espacio estará delimitado en calle Ituzaingó, entre 25 de Mayo y Chacabuco.

La inscripción se realizará del 2 al 13 de febrero.

Para más información, comunicarse al 2983 417777.

Convocatoria FDT 2026
Convocatoria FDT 2026

Muestra de Artesanos

La inscripción para artesanos estará abierta desde el 2 hasta el 27 de febrero.

Para consultas e inscripción, comunicarse al 2983 500076.

Convocatoria FDT 2026
Convocatoria FDT 2026

Puestos de Venta

Los comerciantes interesados en participar con puestos de venta podrán inscribirse del 2 al 27 de febrero.

Para más información, comunicarse al 2983 418307.

Además, por consultas generales, las y los interesados pueden acercarse al Centro Cultural La Estación, de lunes a viernes de 7 a 14 hs, en Ituzaingó 320, o escribir al correo electrónico ftrigo@tresarroyos.gov.ar.

La Fiesta Provincial del Trigo es un evento emblemático que celebra la identidad, la producción y el trabajo local, y en su 57ª edición volverá a ser un punto de encuentro para toda la comunidad.

Convocatoria FDT 2026
Convocatoria FDT 2026
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS