Fiesta del Deporte: el bochófilo Martín Aristaín Rey deportista del año

Se llevó a cabo este martes en el Polideportivo Municipal “Carlos Rivada” la edición número 52 de la Fiesta del Deporte que lleva adelante el Círculo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos

31 de diciembre de 2025,

Se llevó a cabo este martes en el Polideportivo Municipal “Carlos Rivada” la edición número 52 de la Fiesta del Deporte que lleva adelante el Círculo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos con el objetivo de reconocer los mejores deportistas del año.

En este 2025 el premio al deportista del año fue para Martín Aristaín Rey por su gran desempeño en el mundo de las Bochas.

Los premiados de la edición 2025

Artes Marciales: Daiana Larsen

Ajedrez: Dante Couso

Atletismo: Ayrton Sanguinetti

Automovilismo: Matías Pereyra

Básquet: Joaquín Falcone

Básquet Femenino: Daniela Olivera

Bochas: Martin Aristain

Bowling: Celeste San Pedro

Boxeo: Jesus Burgos

Ciclismo: Brian Flores

Duatlón: Viviana Suarez

Fútbol Masculino: Bautista Ozcariz

Fútbol Femenino: Maribel Caraballo

Hockey Césped Masculino: Arturo Montequin

Hockey Césped Femenino: Amparo Mangas

Hockey sobre Patines Masculino: Lautaro Pereyra

Hockey sobre Patines Femenino: Juana Bracco

Gimnasia Deportiva: Pilar Leguizamón

Golf: Gastón Troccoli

Karting: Nicolás Rios

Motociclismo: Nicolas Della Penna

Natación: Brian Traverso

Newcom: Omar Barneche

Padel: Sebastián Arribalzaga

Patín Artístico: Evelyn Duca

Pelota a Paleta: Juan Ignacio O’lery

Powerlifting: Yazmín Fierro

Rugby: Simón Vassolo

Rural Bike: Bruno Benítez

Tenis: Soledad Aizpitarte

Tenis de Mesa: Ramiro Mohr

Trail Aventura: Marina Fhurer

Tiro: Sebastián Monsec

Triatlón: Elisa Hospitaleche

Vóley Masculino: Juan Ferrari

Vóley Femenino: Dulce Rolón

Ultimate Fresbee: Juan Van Waarde

Pesca: Gastón Iudice

Menciones Especiales

Juan Carlos Ramos: Trayectoria Deportiva en Ciclismo.

Walter Plaza: Capitán de Estudiantes de La Plata (Categoría 2014).

Sabrina Stemphelet: Primera mujer árbitro de Básquet de Primera División.

Matías Zinni – Nahuel Dam: Campeones Bonaerenses de Rally Clase RC 5.

Lucas Arias: Destacado en Tenis de Mesa a nivel nacional.

Huracán Ciclista: Campeón de Fútbol de Primera.

Selección de Fútbol Sub-15 (1995): Reconocimiento a 30 años del Campeonato Provincial

Campeones en Colombofilia: Palomar de José Rivero y Palomar de Francisco Pili.

Ciro Bravo: Por su desempeño en BMX Race.

Club Huracán: Campeón Oficial de Fútbol Femenino.

Víctor Cedrón: Campeón Argentino Senior de Tenis.

Boca Juniors: Campeón Bonaerense – Pampeano Categoría Sub-17.

Delfina Hernández: Integrante de la Selección Argentina Sub-16 (Las Leoncitas).

Juan Carlos Tempone: Trayectoria Deportiva en Basquetbol.

Club San Martín (G. Chaves): Por el ascenso a Primera División.

Alma Reino: Campeona Provincial Sub 21 (Club 9 de Julio de Bahía Blanca).

Gabriela Caraballo: Ganadora de suelta nacional de Colombofilia (Villa Mercedes).

Daniel Loyzaga: Campeón Argentino Master de Ciclismo.

Premios Estímulo: Amanda Kain López (Tenis) y Juana Guevara (Patín Artístico).

Revelación Deportiva: Valentino Müller (Fútbol) y Valentino Perticarari (Básquetbol).

Club Alumni de Orense: Por el ascenso al Torneo Federal de Básquetbol.

Medallas Juegos Bonaerenses: Santino Lebrum, Ayelén Daria, Ayrton Sanguinetti, Brian Traverso, Rodrigo Alanís, Rosario Martínez Buron, Milagros Llanos, Juana Pellicciotta, Pilar Pascucci y el Equipo 3×3 de Club de Pelota (D. Olivera, C. Marconi, A. Rubiños y Pablo Aymonino DT).

Ignacio Alem: Campeón Bahiense de Básquetbol (Villa Mitre).

TARHC: Por su nuevo campo de deportes y 30 años del Seven de Rugby en Claromecó.

Club Atlético Huracán: Campeón Oficial de Básquetbol.

Héctor Cantilo Destefano: Trayectoria Deportiva en Fútbol.

Notables del Atletismo: Cristian Olivera, Belén Iardino y Ulises Sanguinetti.

