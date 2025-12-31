Fiesta del Deporte: el bochófilo Martín Aristaín Rey deportista del año

Se llevó a cabo este martes en el Polideportivo Municipal “Carlos Rivada” la edición número 52 de la Fiesta del Deporte que lleva adelante el Círculo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos con el objetivo de reconocer los mejores deportistas del año.
En este 2025 el premio al deportista del año fue para Martín Aristaín Rey por su gran desempeño en el mundo de las Bochas.
Los premiados de la edición 2025
Artes Marciales: Daiana Larsen
Ajedrez: Dante Couso
Atletismo: Ayrton Sanguinetti
Automovilismo: Matías Pereyra
Básquet: Joaquín Falcone
Básquet Femenino: Daniela Olivera
Bochas: Martin Aristain
Bowling: Celeste San Pedro
Boxeo: Jesus Burgos
Ciclismo: Brian Flores
Duatlón: Viviana Suarez
Fútbol Masculino: Bautista Ozcariz
Fútbol Femenino: Maribel Caraballo
Hockey Césped Masculino: Arturo Montequin
Hockey Césped Femenino: Amparo Mangas
Hockey sobre Patines Masculino: Lautaro Pereyra
Hockey sobre Patines Femenino: Juana Bracco
Gimnasia Deportiva: Pilar Leguizamón
Golf: Gastón Troccoli
Karting: Nicolás Rios
Motociclismo: Nicolas Della Penna
Natación: Brian Traverso
Newcom: Omar Barneche
Padel: Sebastián Arribalzaga
Patín Artístico: Evelyn Duca
Pelota a Paleta: Juan Ignacio O’lery
Powerlifting: Yazmín Fierro
Rugby: Simón Vassolo
Rural Bike: Bruno Benítez
Tenis: Soledad Aizpitarte
Tenis de Mesa: Ramiro Mohr
Trail Aventura: Marina Fhurer
Tiro: Sebastián Monsec
Triatlón: Elisa Hospitaleche
Vóley Masculino: Juan Ferrari
Vóley Femenino: Dulce Rolón
Ultimate Fresbee: Juan Van Waarde
Pesca: Gastón Iudice
Menciones Especiales
Juan Carlos Ramos: Trayectoria Deportiva en Ciclismo.
Walter Plaza: Capitán de Estudiantes de La Plata (Categoría 2014).
Sabrina Stemphelet: Primera mujer árbitro de Básquet de Primera División.
Matías Zinni – Nahuel Dam: Campeones Bonaerenses de Rally Clase RC 5.
Lucas Arias: Destacado en Tenis de Mesa a nivel nacional.
Huracán Ciclista: Campeón de Fútbol de Primera.
Selección de Fútbol Sub-15 (1995): Reconocimiento a 30 años del Campeonato Provincial
Campeones en Colombofilia: Palomar de José Rivero y Palomar de Francisco Pili.
Ciro Bravo: Por su desempeño en BMX Race.
Club Huracán: Campeón Oficial de Fútbol Femenino.
Víctor Cedrón: Campeón Argentino Senior de Tenis.
Boca Juniors: Campeón Bonaerense – Pampeano Categoría Sub-17.
Delfina Hernández: Integrante de la Selección Argentina Sub-16 (Las Leoncitas).
Juan Carlos Tempone: Trayectoria Deportiva en Basquetbol.
Club San Martín (G. Chaves): Por el ascenso a Primera División.
Alma Reino: Campeona Provincial Sub 21 (Club 9 de Julio de Bahía Blanca).
Gabriela Caraballo: Ganadora de suelta nacional de Colombofilia (Villa Mercedes).
Daniel Loyzaga: Campeón Argentino Master de Ciclismo.
Premios Estímulo: Amanda Kain López (Tenis) y Juana Guevara (Patín Artístico).
Revelación Deportiva: Valentino Müller (Fútbol) y Valentino Perticarari (Básquetbol).
Club Alumni de Orense: Por el ascenso al Torneo Federal de Básquetbol.
Medallas Juegos Bonaerenses: Santino Lebrum, Ayelén Daria, Ayrton Sanguinetti, Brian Traverso, Rodrigo Alanís, Rosario Martínez Buron, Milagros Llanos, Juana Pellicciotta, Pilar Pascucci y el Equipo 3×3 de Club de Pelota (D. Olivera, C. Marconi, A. Rubiños y Pablo Aymonino DT).
Ignacio Alem: Campeón Bahiense de Básquetbol (Villa Mitre).
TARHC: Por su nuevo campo de deportes y 30 años del Seven de Rugby en Claromecó.
Club Atlético Huracán: Campeón Oficial de Básquetbol.
Héctor Cantilo Destefano: Trayectoria Deportiva en Fútbol.
Notables del Atletismo: Cristian Olivera, Belén Iardino y Ulises Sanguinetti.