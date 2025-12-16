Vía Tres Arroyos / Navidad

Festival de Navidad de la Secretaría de Desarrollo Social en el Centro Cultural La Estación

Habrá espectáculos, emprendedores, expositores, carros gastronómicos y actividades para toda la familia.

16 de diciembre de 2025,

La Secretaría de Desarrollo Social invita a la comunidad al FESTIVAL DE NAVIDAD, a desarrollarse este sábado 20 de Diciembre a partir de las 18 horas en Avda. Ituzaingó 320, Inmediaciones del Centro Cultural La Estación.

Habrá espectáculos para las infancias, espacios para compartir en familia, y la presencia de Buena vibra, Juego de Damas y Catalina, con sus espectáculos.

También se podrá recorrer Mercados Barriales, con más de 70 puestos y conocer y acompañar el trabajo de nuestros emprendedores locales, disfrutar de food trucks con sabores que invitan a quedarse un rato más, exposiciones de autos antiguos, motos y nos acompañará la Compañía Había Una Vez y Bomberos Voluntarios.

Y como no podía faltar en esta fecha tan esperada, Papá Noel, estará disfrutando del festival de Navidad, para sacarse fotos con las familias, dejarle la cartita y llevarse un recuerdo; además de compartir un momento lleno de ilusión, golosinas y sorpresas.

El festival de Navidad, en su segunda edición cuenta con la organización de la Secretaria de Desarrollo Social, La Dirección Municipal de Cultura y Derechos Humanos, Impulsar y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos.

