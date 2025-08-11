Vía Tres Arroyos / Feria

Feria del Parque en el Parque Cabañas

Se llevó a cabo este domingo.

Redacción Vía Tres Arroyos
11 de agosto de 2025,

Este domingo se llevó a cabo una nueva edición de “La Feria del Parque” en el Parque Cabañas organizada por la Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo, y la Oficina de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Tres Arroyos.

El evento convocó a una gran cantidad de vecinos que disfrutaron de una amplia variedad de productos locales. Entre la oferta, se destacaron artesanías, sahumerios, productos de chocolatería, tejidos, hierbas, indumentaria, artículos de jardinería y bijouterie, entre otros.

A las 14.30 horas, se realizo el taller de siembra y trasplante “La Tierra en mis manos” a cargo de Vanesa Gassman, brindando a los asistentes, especialmente a los más pequeños, una experiencia práctica y educativa sobre el cuidado y la siembra de plantas.

Para cerrar la jornada, se realizaron sorteos entre los niños presentes, quienes recibieron regalos de los mismos emprendedores,

