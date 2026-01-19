FDT: Convocatoria para que elijas la banda para la Noche del Rock

La Fiesta Provincial del Trigo invita a la comunidad a ser protagonista de una nueva edición a través de una propuesta participativa: los vecinos y vecinas podrán elegir qué banda se presentará en la Noche de Rock, que tendrá lugar el jueves, durante la apertura de la celebración.

La Fiesta del Trigo 2026 se desarrollará desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de marzo, con propuestas culturales, artísticas y musicales pensadas para toda la familia.

Para esta elección, se habilitaron tres modalidades de votación, con el objetivo de facilitar la participación de toda la comunidad:

1. Votación a través del Canal de WhatsApp

Quienes deseen votar por esta vía deberán:

Ingresar al canal oficial de WhatsApp de la Municipalidad de Tres Arroyos

👉 https://whatsapp.com/channel/0029VaNtxbS77qVaO8CjH32K

Una vez dentro del canal, acceder a la sección “Avisos”

Participar de la encuesta, eligiendo una de las tres bandas propuestas

2. Votación en Instagram

También se podrá votar a través de Instagram, ingresando al reel publicado en la cuenta oficial de la Municipalidad, que cuenta con el gadget de encuesta para elegir entre las tres bandas.

Instagram oficial de la Municipalidad de Tres Arroyos:

👉 https://www.instagram.com/municipalidadtresarroyos

3. Votación en Facebook

Además, la votación estará habilitada en Facebook, utilizando las reacciones en la publicación oficial:

Me encanta → Banda 1

Me gusta → Banda 2

Me importa → Banda 3

Facebook oficial de la Municipalidad de Tres Arroyos:

👉 https://www.facebook.com/municipalidaddetresarroyos

La banda que obtenga mayor cantidad de votos será la que se presente en la Noche de Rock del jueves.

Con esta iniciativa, la Fiesta del Trigo reafirma su espíritu participativo e invita a la comunidad a ser parte activa de una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

La Fiesta del Trigo la hacemos entre todos. Vos decidís.