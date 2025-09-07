Se están desarrollando las elecciones legislativas en Tres Arroyos donde serán elegidos nueve nombres que ocuparán desde diciembre el cargo de concejales en el Honorable Concejo Deliberante.

Tras recorrer varias escuelas, la situación parece la misma en varias mesas: la falta de fiscales y de autoridades.

En varias escuelas los vicepresidentes designados debieron asumir el rol de presidentes en otras mesas para cubrir los puestos de los ausentes y ciudadanos no designados debieron asumir el puesto pese a “no llegar para nada temprano” tal es el caso de Emanuel quien concurrió a votar a la Escuela Nº 16 a las 09:30 horas y su rutina diaria se vio alterada al tener que quedarse a cumplir el rol de autoridad de mesa.

Falta de fiscales y autoridades de último minuto las características de la elección en Tres Arroyos

“Por suerte no tenía nada planeado. Es algo diferente para hacer, pero la idea no era esta” – expresó luego de ocupar el lugar en la mesa de votación al que no se pudo negar.

La falta de fiscales por mesa de algunos partidos también ha llamado la atención. Si hay fiscales generales que se encargan del control de todas las mesas de la escuela designada, pero a diferencia de elecciones anteriores, en muchos casos, no hay un fiscal por partido y por mesa.