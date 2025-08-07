Vía Tres Arroyos / Alimentos

Examen del Curso de Manipulación Segura de Alimentos en Orense

Este examen está dirigido exclusivamente a: Personas que ya realizaron el curso virtual y deben rendir el examen final, personas que deben revalidar su carnet vencido. Requiere inscripción obligatoria.

7 de agosto de 2025,

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que el miércoles 13 de agosto a las 10 horas se tomará el examen del Curso de Manipulación Segura de Alimentos en Orense, en la sede ubicada en San Lorenzo y Marcos Riglos.

La inscripción previa es obligatoria.

Este examen está dirigido exclusivamente a:

  • Personas que ya realizaron el curso virtual y deben rendir el examen final.
  • Personas que deben revalidar su carnet vencido.

Importante:

No es una cursada.

No se permitirá el ingreso a quienes no cumplan los requisitos mencionados.

Formularios de inscripción

Para rendir examen del curso virtual: HACIENDO CLIC ACÁ

Para revalidación de carnet: HACIENDO CLIC ACÁ

Consultas:

Mail: cursosbromatologia@gmail.com

Teléfono: 2983-64999

