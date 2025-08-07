La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que el miércoles 13 de agosto a las 10 horas se tomará el examen del Curso de Manipulación Segura de Alimentos en Orense, en la sede ubicada en San Lorenzo y Marcos Riglos.
La inscripción previa es obligatoria.
Este examen está dirigido exclusivamente a:
- Personas que ya realizaron el curso virtual y deben rendir el examen final.
- Personas que deben revalidar su carnet vencido.
Importante:
No es una cursada.
No se permitirá el ingreso a quienes no cumplan los requisitos mencionados.
Formularios de inscripción
Para rendir examen del curso virtual: HACIENDO CLIC ACÁ
Para revalidación de carnet: HACIENDO CLIC ACÁ
Consultas:
Mail: cursosbromatologia@gmail.com
Teléfono: 2983-64999