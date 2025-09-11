Este sábado se realizará una nueva Feria en el excolegio Nacional

Este sábado 13 de septiembre se desarrollará en el excolegio Nacional, pasaje Dameno 50, una nueva “Feria del Nacio” con el objetivo de recuadar fondos para un viaje de estudios.

Ya confirmaron su participación más de 25 emprendedores y aún quedan algunos cupos los cuales se ofrecen a un valor de $ 8.000.

La jornada iniciará a las 10 horas y contará con servicio de café y agua caliente de cortesía para los expositores.

También habrá una Feria del Plato a cargo de los estudiantes.

Para reservar un lugar comunicarse al 554520.