Este fin de semana se realiza la Expo Art 2025 en el Centro Cultural La Estación

Este sábado y domingo se llevará a cabo en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos la edición 2025 de la Expo Art, donde se podrá disfrutar de diferentes actividades artísticas.
El evento es a beneficio del Centro de Día Caminemos Juntos por lo que se solicita como entrada un alimento no perecedero.
Habrá servicio de Buffet a cargo del Rotary Club Tres Arroyos Horizonte.
El cronograma de actividades es el siguiente:
Expo Art 2025
Sábado 4 de octubre:
11 horas: Apertura: expositores toda la jornada
17.30 horas: Dance Studio “Jannan” dirigido por Jennifer González
19 horas: Ballet de Danzas Españolas dirigido por Gisela Príncipe y Susana Fernández
21 horas: Cierre de jornada expositores
Domingo 5 de octubre
11 horas: Apertura expositores toda la jornada
18.30 horas: Desfile
19.30 horas: Luciana Quiroga
20 horas: Cierre de jornada expositores