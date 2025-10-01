Este fin de semana se realiza la Expo Art 2025 en el Centro Cultural La Estación

Este sábado y domingo se llevará a cabo en el Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos la edición 2025 de la Expo Art, donde se podrá disfrutar de diferentes actividades artísticas.

El evento es a beneficio del Centro de Día Caminemos Juntos por lo que se solicita como entrada un alimento no perecedero.

Habrá servicio de Buffet a cargo del Rotary Club Tres Arroyos Horizonte.

El cronograma de actividades es el siguiente:

Expo Art 2025

Sábado 4 de octubre:

11 horas: Apertura: expositores toda la jornada

17.30 horas: Dance Studio “Jannan” dirigido por Jennifer González

19 horas: Ballet de Danzas Españolas dirigido por Gisela Príncipe y Susana Fernández

21 horas: Cierre de jornada expositores

Domingo 5 de octubre

11 horas: Apertura expositores toda la jornada

18.30 horas: Desfile

19.30 horas: Luciana Quiroga

20 horas: Cierre de jornada expositores