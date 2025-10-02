Este lunes, se llevó a cabo en Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (Cresta) el ensayo abierto del Vocal de Cámara de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, bajo la dirección de la licenciada en Dirección Coral Mariela Thesz.

La propuesta tuvo una muy buena convocatoria de público, que no solo pudo presenciar el trabajo cotidiano de la agrupación, sino también participar activamente del encuentro. Durante la jornada se practicó, se cantó en conjunto y se compartieron detalles sobre los roles dentro del coro y aspectos específicos de los mismos.

Ensayo abierto del Vocal de Cámara de Tres Arroyos en CRESTA

El clima fue de disfrute y aprendizaje colectivo: los participantes se animaron a sumarse a las dinámicas propuestas, lo que permitió conocer de cerca cómo se prepara el grupo que representa a Tres Arroyos en escenarios regionales, nacionales e internacionales, con repertorios argentinos, folclóricos, populares e internacionales.

De esta manera, el Vocal de Cámara volvió a acercar la música coral a la comunidad, en una experiencia enriquecedora y participativa que reafirma su lugar como referente cultural de la ciudad.