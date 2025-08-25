Vía Tres Arroyos / Adultos mayores

Encuentro del Consejo de Adultos Mayores: más de cien participantes en una jornada de reflexión y construcción colectiva

La actividad, organizada por la Secretaría de Salud, reunió a vecinos y profesionales en el Centro Cultural La Estación, con talleres, un plenario y un cierre artístico que reafirmó el compromiso con una comunidad inclusiva.

25 de agosto de 2025,

El sábado 23, se realizó en el Centro Cultural La Estación el Encuentro del Consejo de Adultos Mayores, una actividad organizada por el Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Salud, bajo la gestión de la Dra. Mercedes Moreno.

Más de un centenar de personas participaron de la jornada, que tuvo como ejes principales el reconocimiento, la escucha y el intercambio de experiencias. Durante la mañana se desarrollaron cuatro talleres simultáneos:

  • “Envejeciendo sin violencia”, coordinado por la Lic. Vanesa Barrere.
  • “Conectando generaciones”, a cargo del director de Políticas para la Juventud, Julián Tornini, y la Lic. en Trabajo Social Leonela Scarabotti, orientado a acercar la tecnología a las personas mayores.
  • “Recreando buenos tratos”, dictado por las licenciadas Vanesa Cranca y Noelia Stornini.
  • “Nutrición y movimiento”, con el Lic. Manuel Guzmán y la Lic. Ana Bracco, quienes brindaron pautas de alimentación saludable y guiaron una rutina de ejercicios simples para aplicar en la vida cotidiana.

El plenario contó con la presencia del intendente Pablo Garate, quien subrayó la relevancia de generar estos espacios y reafirmó el compromiso del municipio con el respeto y los derechos de las personas mayores. “La ternura y el respeto deben ser pilares para construir una comunidad más justa e inclusiva”, señaló.

Acompañaron también funcionarios de distintas áreas municipales, fortaleciendo la mirada integral sobre la temática. Además, la Lic. Tatiana Lezcano y la Dra. Mercedes Moreno —autoras de la Ordenanza 7179/2018— presentaron los alcances de esta normativa, que permitirá la conformación del Consejo Consultivo de Adultos Mayores en próximos encuentros.

El encuentro finalizó con un almuerzo compartido y la actuación del grupo folklórico “Sueños a bailar”, del Centro de Jubilados de Tres Arroyos, que aportó música y alegría a una jornada marcada por la participación y la construcción colectiva.

