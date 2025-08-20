Representantes del Movimiento Vecinal estuvieron en la jornada del miércoles en el Barrio Olimpo, por requerimiento de varios vecinos que denunciaban que las calles se volvían intransitables durante los días de lluvia, y otras varias necesidades.

Según informó Emiliano Monsalvo, candidato a concejal y ex Subsecretario de Obras Públicas del Municipio, “el anegamiento de las calles se produce por la falta de nivelación, ya que desde el Municipio no realizan hace tiempo este tipo de trabajo”.

Las calles que no tienen cordón cuneta carecen de niveles de referencia, por eso se produce este tipo de acumulación de agua; y en las calles que si cuentan con cordón hay una absoluta falta de mantenimiento, por lo que se produce un desnivel muy grande entre la calle y el cordón. Es una prueba más de la falta de gestión y de funcionarios idóneos en el manejo del mantenimiento urbano.” - expresó Monsalvo

En su recorrida por el barrio Olimpo el Movimiento Vecinal denuncia falta de mantenimiento

Con respecto a las luminarias el Movimiento Vecinal expone que: los vecinos han colocado por su cuenta alguna luz en la vía pública para evitar daños a sus vehículos que durante la noche quedan en la calle. Aun cuando el Intendente anuncia periódicamente colocación de nuevas luminarias donadas por el Municipio de Avellaneda, en este barrio no ha llegado ninguna.

única luminaria del barrio colocada por un vecino

Finalmente, también indican que hay un reclamo constante por el rebalse de la red cloacal por las bocas ubicadas en diferentes esquinas, lo que produce olor nauseabundo y agua servida en forma constante.

Maria Saavedra, candidata a primer Concejal por el Vecinalismo resaltó que “todo lo que los vecinos nos habían manifestado y denunciado es poco cuando se camina el barrio, Olimpo está absolutamente abandonado de la mano del Municipio, que carece de un plan de mantenimiento de los barrios, aún cuando hace publicidad todo el tiempo con acciones como “La Muni en tu Barrio”, que en realidad nada soluciona de los problemas graves que tienen los vecinos de Tres Arroyos”.