Emprende Navideño en la calle Colón

El próximo 21 de diciembre de 18 a 22 horas se llevará a cabo en calle Colón del 100 al 200 “Emprende Navideño” donde los comerciantes locales abrirán sus puertas y se podrá disfrutar de diferentes espectáculos y atraciones.

Habrá descuentos, outlet, promociones ymucho más en los comercios de la cuadra y en los locales adheridos.

Además durante la jornada se podrá disfrutar de espectáculos en vivo con las actuaciones de Compañia Había una Vez, Revuelo y Buena Vibra.

El evento contará con la presencia de Papá Noel que estará recibiendo las cartitas de los niños.