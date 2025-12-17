Vía Tres Arroyos / Comercio

Emprende Navideño en la calle Colón

Se realizará el próximo 21 de diciembre.

Redacción Vía Tres Arroyos
17 de diciembre de 2025,

Calle Colón Tres Arroyos

El próximo 21 de diciembre de 18 a 22 horas se llevará a cabo en calle Colón del 100 al 200 “Emprende Navideño” donde los comerciantes locales abrirán sus puertas y se podrá disfrutar de diferentes espectáculos y atraciones.

Habrá descuentos, outlet, promociones ymucho más en los comercios de la cuadra y en los locales adheridos.

Además durante la jornada se podrá disfrutar de espectáculos en vivo con las actuaciones de Compañia Había una Vez, Revuelo y Buena Vibra.

El evento contará con la presencia de Papá Noel que estará recibiendo las cartitas de los niños.

