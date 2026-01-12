Eliana Gonard presenta en Claromecó su libro “Cuando el diagnóstico toca tu puerta”

La psicóloga Eliana Gonard llegará este martes a Claromecó para presentar su libro Cuando el diagnóstico toca tu puerta, una obra atravesada por la experiencia personal y profesional, que invita a reflexionar sobre el impacto que generan los diagnósticos en las personas y sus familias.

Luego de una emotiva presentación en el Museo Mulazzi, Gonard continúa recorriendo distintas localidades cercanas a Tres Arroyos para compartir su trabajo con la comunidad. En esta oportunidad, el encuentro será a las 19 horas en la Biblioteca de Claromecó, ubicada en calle 20 esquina 9, frente a la Plaza de la Reserva, con entrada libre y gratuita.

“La presentación en el Museo Mulazzi fue una gran gratificación. Hubo mucha gente y fue muy recíproco todo ese momento de poder compartirlo con la comunidad y generar intercambio con quienes pudieron ir”, expresó la autora.

El libro nace a partir de una vivencia profundamente personal: la enfermedad oncológica de su madre. Sin embargo, Gonard aclara que la obra trasciende ese hecho puntual. “Más allá de que el impulso inicial del escribir fue la enfermedad de cáncer de mamá, en el libro se articula a lo largo de todo el texto mi lugar como hija y mi rol profesional, acompañando y trabajando con personas y familias con diagnósticos de discapacidad”, explicó.

En ese sentido, el título del libro busca interpelar distintas realidades. “Cuando el diagnóstico toca tu puerta, cuando este diagnóstico llega en las distintas etapas de la vida, cómo influye en la subjetividad, lo que implica atravesar un duelo, cómo impacta en las familias y la importancia de la resiliencia”, señaló, destacando también el rol de los profesionales que acompañan esos procesos.

Sobre la presentación en Claromecó, Gonard detalló que el encuentro tendrá un formato participativo. “En una primera instancia voy a compartir un poco sobre mi historia y cómo fue el proceso de escritura del libro, y al finalizar voy a abrir un espacio de preguntas e intercambio, porque me interesa que se puedan poner en palabras procesos semejantes con los que muchas personas se identifican”.

Además, quienes asistan podrán adquirir ejemplares del libro, ya que la autora contará con copias para la venta y firma.

“Estos momentos permiten empezar a significar experiencias, a hablar de lo que muchas veces cuesta nombrar”, concluyó Gonard, quien invita a la comunidad a participar de un encuentro pensado para acompañar, reflexionar y compartir.