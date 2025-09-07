Vía Tres Arroyos / Elecciones 2025

Elecciones en Tres Arroyos: Ignacio Schena de La Libertad Avanza se mostró contento con el segundo puesto obtenido

En su primera incursión política el libertario alcanzó el Concejo Deliberante.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

7 de septiembre de 2025,

Elecciones en Tres Arroyos: Ignacio Schena de La Libertad Avanza se mostró contento con el segundo puesto obtenido
Ignacio Schena La Libertad Avanza

La Libertad Avanza logró ubicarse en el segundo lugar de las elecciones legislativas bonaerenses con más del 20% de los votos y su candidato en primer lugar Ignacio Schena se mostró conforme con el resultado obtenido.

“Estamos muy contentos, por ahora estan entrando dos concejales de nuestro espacio. Buscaremos la transparencia fiscal y la ficha limpia y el apoyo al sector privado”.

Ignacio Schena tambien se refirió a los últimos acontecimientos y sospechas de corrupción que hay en torno al gobierno libertario nacional y fue tajante:

“Primero deberá ser la justicia la que determine que sucedió y si pasó lo que dicen que pasó tiene que rodar la cabeza de quien sea, la corrupción es inaceptable.”

“Yo veo en Javier Milei una persona honesta que de verdad quiere sacar este país adelante”

Ignacio Schena, La Libertad Avanza

Publicada por Vía Tres Arroyos en Domingo, 7 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

MÁS DE Elecciones 2025
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS