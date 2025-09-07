Elecciones en Tres Arroyos: Ignacio Schena de La Libertad Avanza se mostró contento con el segundo puesto obtenido

La Libertad Avanza logró ubicarse en el segundo lugar de las elecciones legislativas bonaerenses con más del 20% de los votos y su candidato en primer lugar Ignacio Schena se mostró conforme con el resultado obtenido.

“Estamos muy contentos, por ahora estan entrando dos concejales de nuestro espacio. Buscaremos la transparencia fiscal y la ficha limpia y el apoyo al sector privado”.

Ignacio Schena tambien se refirió a los últimos acontecimientos y sospechas de corrupción que hay en torno al gobierno libertario nacional y fue tajante:

“Primero deberá ser la justicia la que determine que sucedió y si pasó lo que dicen que pasó tiene que rodar la cabeza de quien sea, la corrupción es inaceptable.”

“Yo veo en Javier Milei una persona honesta que de verdad quiere sacar este país adelante”