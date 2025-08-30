Elecciones 2025 Tres Arroyos: todos los candidatos a concejales

Serán nueve las listas las que se presenten en Tres Arroyos buscando un lugar en el Honorable Concejo Deliberante en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
A continuación te presentamos todos los candidatos:
Movimiento Vecinal
Candidatos a concejales titulares
1) María Saavedra
2) Patricio Roché
3) Rocío Fernández
4) Emiliano Monsalvo
5) Karen Ruppel
6) Javier Ruíz
7) Florencia Soumoulou
8) Edgardo Fernández
9) Carolina López
Concejales suplentes
Juan Manuel Zúccaro, Paz Preciado, Nicolás González, Sonia Finocchio, Francisco Rodera Doumec y Valeria Tapia.
Consejo Escolar
1) Martina Kristensen
2) Patricio Espinosa
3) Cintia Dewey.
Fuerza Patria
Candidatos a concejales titulares
1) Martín Rodríguez Blanco
2) Patricia Zurita
3) Facundo Elgart
4) Noelia García
5) Fernando Burón
6) Andrea Elgart
7) Néstor Castro
8) Paola Acuña
9) Diego Sancineto
Concejales suplentes
Bernardita Varese; Tomás Paniga, Belén Iardino, Juan Pablo Zabalegui, Itatí Anta, Manuel Reinoso Grande
Consejeros Escolares titulares
1) Facundo Liébana
2) María Vanesa Fernández
3) Martín “Peco” Segovia
Frente de Izquierda - Unidad
Candidatos a concejales titulares
1) Gastón Domínguez
2) Elia Soledad Curruinca
3) Rudy Omar Sáez.
4) Norma Diana Pandeles
5) Agustín Cansado
6) Sabrina Mónaco
7) Rodrigo Nahuel Diez
8) Elsa Cristina Kreder
9) Pedro Manuel Pigueiras
Concejales suplentes
Marina Román, Boris Domínguez, Rocío Celeste Romeo, José Andrés Brossy, Irma Evangelina Pacheco, Juan Manuel Videira
Consejeros Escolares
1) Alfon Ruiz
2) Santiago Ilan Tieffenberg Wood
3) Paula Andrea Klocker
La Libertad Avanza
Candidatos a concejales titulares
1) Ignacio Schena
2) Vanesa Piacquadío
3) Agustín Gancedo
4) Laura Cocimano
5) Raúl Sampedro
6) María Itatí Liebana
7) Luis Defrieri
8) Mabel Medina
9) Mariano Leguizamón
Concejales Suplentes
María José Legarreta, Juan Manuel Nigro, Laura Carrera, Walter Martínez, Virginia Ferrario, Marcos Burchkardt
Consejeros Escolares
1) María Laura Arce
2) Agustín Scarabotti
3) Ana Lía Beitía
Nuevos Aires
Candidatos a concejales titulares
1) Carlos Ávila
2) Dafne De Francesco Diez
3) Adriel Sorgue
4) Martina Lasaga
5) Alan Llanos
6) Marcela Regalía
7) Ignacio Giménez
8) Agustina Eseiza
9) Guillermo Ruíz
Concejales Suplentes
Manuela Potente, Leonel Berardozzi Carzoglio, Agustina Cortéz, Oscar Suárez, Estefanía Molina, Daniel Amber.
Consejeros Escolares
1) Pablo Donadío
2) Victoria Vázquez
3) Martín Saló
Somos Buenos Aires
Candidatos a Concejales titulares
1) Ossterbaan Gustavo
2) Martínez, Agustina
3) García, Ignacio
4) Trujillo, Romina
5) Lescano, Agustín
6) Aranda, Carina
7) Ces, Germán
8) Rodríguez, Dora
9) Cabrera, Gonzalo
Concejales Suplentes
Krogh Adrián, Trujillo Ludmila, Leandro Pizarro.
Consejeros escolares
1- Martínez Cintia
2-Ces Maximiliano
3- Leyva Iara
Alianza Potencia
Candidatos a Concejales titulares
1 – Enrique Cornelio Groenenberg
2 – Analía Silvana Aramberri
3 – Sergio Daniel Beguiristain
4 – María Natalia Legarreta
5 – Héctor Damián Luquez
6 – Ana M. Colantonio
7 – Claudio Manuel Morán
8 – María Genoveva Vester
9 – Alan Rubén Porfilio
Concejales suplentes
Andrea Jessica Amaya, Ezequiel Rodríguez Mensa, Sonia Elisabet Monfort, N. Herrera Sants, Marta Elena Stornini Larsen, y Sergio Bertoncello.
Consejeros escolares titulares
1 – Lucas Esteban Ordoqui
2 – Sofía Arrupe
3 – Fabricio Marcel Colantonio
Alianza Unión y Libertad
Candidatos a Concejales Titulares
1) Daiana Tenaglia
2) Armando Peralta
3) Inés Furque Goñi
4) Eduardo Cazes
5) Eva Cinalli
6) Luis Mancuso
7) María Ester Bailon
8) Mario Sosa
9) Florencia Ledesma
Concejales suplentes
Carlos Roberto Martínez, Susana Silva, Diego Cejas, Anabella Herzog, Marcelo Wittich, Tamara Molina.
Consejeros Escolares
1) Irina Pastorino
2) Matías Cejas
3) Jimena Reeb
Unión Liberal
Concejales titulares
1 Razuc, Marina Macarena
2 Magallanes, Marcos Gabriel Hernan
3 Morales, Jaqueline Jorgelina
4 Lizarriaga, Mauro
5 Messerliano, Ines Loida
6 Couso, César Raúl
7 Barragán, Marta Noemi
8 Cazes, Ivan Eduardo
9 Scheel, Pia Guillermina
Concejales Suplentes
Oviedo, Javier Ramón; Garcia, Bibiana Beatriz; Maumus, Cesar Javier; Couso Halberg, Camila; Di Tommaso, Martin Alberto; Gonzalez Oronó, Marcela Edith.
Consejeros escolares titulares
1 Villalba Alex Gabriel
2 Nuñez Silvana Maria
3 Menna Leandro