Elecciones 2025 Tres Arroyos: todos los candidatos a concejales

Los partidos políticos definieron sus listas para las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

30 de agosto de 2025,

Elecciones 2025 Tres Arroyos: todos los candidatos a concejales
Concejo Deliberante Tres Arroyos

Serán nueve las listas las que se presenten en Tres Arroyos buscando un lugar en el Honorable Concejo Deliberante en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

A continuación te presentamos todos los candidatos:

Movimiento Vecinal

Candidatos a concejales titulares

1) María Saavedra

2) Patricio Roché

3) Rocío Fernández

4) Emiliano Monsalvo

5) Karen Ruppel

6) Javier Ruíz

7) Florencia Soumoulou

8) Edgardo Fernández

9) Carolina López

El Movimiento Vecinal presenta su lista de concejales
El Movimiento Vecinal presenta su lista de concejales

Concejales suplentes

Juan Manuel Zúccaro, Paz Preciado, Nicolás González, Sonia Finocchio, Francisco Rodera Doumec y Valeria Tapia.

Consejo Escolar

1) Martina Kristensen

2) Patricio Espinosa

3) Cintia Dewey.

Fuerza Patria

Candidatos a concejales titulares

1) Martín Rodríguez Blanco

2) Patricia Zurita

3) Facundo Elgart

4) Noelia García

5) Fernando Burón

6) Andrea Elgart

7) Néstor Castro

8) Paola Acuña

9) Diego Sancineto

Martín Rodríguez Blanco Primer Concejal en la lista de Fuerza Patria Tres Arroyos
Martín Rodríguez Blanco Primer Concejal en la lista de Fuerza Patria Tres Arroyos

Concejales suplentes

Bernardita Varese; Tomás Paniga, Belén Iardino, Juan Pablo Zabalegui, Itatí Anta, Manuel Reinoso Grande

Consejeros Escolares titulares

1) Facundo Liébana

2) María Vanesa Fernández

3) Martín “Peco” Segovia

Frente de Izquierda - Unidad

Candidatos a concejales titulares

1) Gastón Domínguez

2) Elia Soledad Curruinca

3) Rudy Omar Sáez.

4) Norma Diana Pandeles

5) Agustín Cansado

6) Sabrina Mónaco

7) Rodrigo Nahuel Diez

8) Elsa Cristina Kreder

9) Pedro Manuel Pigueiras

Gastón Dominguez FITu Tres Arroyos
Gastón Dominguez FITu Tres Arroyos

Concejales suplentes

Marina Román, Boris Domínguez, Rocío Celeste Romeo, José Andrés Brossy, Irma Evangelina Pacheco, Juan Manuel Videira

Consejeros Escolares

1) Alfon Ruiz

2) Santiago Ilan Tieffenberg Wood

3) Paula Andrea Klocker

La Libertad Avanza

Candidatos a concejales titulares

1) Ignacio Schena

2) Vanesa Piacquadío

3) Agustín Gancedo

4) Laura Cocimano

5) Raúl Sampedro

6) María Itatí Liebana

7) Luis Defrieri

8) Mabel Medina

9) Mariano Leguizamón

Elecciones 2025 en Tres Arroyos. Ignacio Schena lidera la lista de La Libertad Avanza
Elecciones 2025 en Tres Arroyos. Ignacio Schena lidera la lista de La Libertad Avanza

Concejales Suplentes

María José Legarreta, Juan Manuel Nigro, Laura Carrera, Walter Martínez, Virginia Ferrario, Marcos Burchkardt

Consejeros Escolares

1) María Laura Arce

2) Agustín Scarabotti

3) Ana Lía Beitía

Nuevos Aires

Candidatos a concejales titulares

1) Carlos Ávila

2) Dafne De Francesco Diez

3) Adriel Sorgue

4) Martina Lasaga

5) Alan Llanos

6) Marcela Regalía

7) Ignacio Giménez

8) Agustina Eseiza

9) Guillermo Ruíz

Carlos Ávila
Carlos Ávila

Concejales Suplentes

Manuela Potente, Leonel Berardozzi Carzoglio, Agustina Cortéz, Oscar Suárez, Estefanía Molina, Daniel Amber.

Consejeros Escolares

1) Pablo Donadío

2) Victoria Vázquez

3) Martín Saló

Somos Buenos Aires

Candidatos a Concejales titulares

1) Ossterbaan Gustavo

2) Martínez, Agustina

3) García, Ignacio

4) Trujillo, Romina

5) Lescano, Agustín

6) Aranda, Carina

7) Ces, Germán

8) Rodríguez, Dora

9) Cabrera, Gonzalo

Candidato a Intendente Tres Arroyos. Gustavo Oosterbaan - Juntos por el Cambio
Candidato a Intendente Tres Arroyos. Gustavo Oosterbaan - Juntos por el Cambio

Concejales Suplentes

Krogh Adrián, Trujillo Ludmila, Leandro Pizarro.

Consejeros escolares

1- Martínez Cintia

2-Ces Maximiliano

3- Leyva Iara

Alianza Potencia

Candidatos a Concejales titulares

1 – Enrique Cornelio Groenenberg

2 – Analía Silvana Aramberri

3 – Sergio Daniel Beguiristain

4 – María Natalia Legarreta

5 – Héctor Damián Luquez

6 – Ana M. Colantonio

7 – Claudio Manuel Morán

8 – María Genoveva Vester

9 – Alan Rubén Porfilio

Concejales suplentes

Andrea Jessica Amaya, Ezequiel Rodríguez Mensa, Sonia Elisabet Monfort, N. Herrera Sants, Marta Elena Stornini Larsen, y Sergio Bertoncello.

Consejeros escolares titulares

1 – Lucas Esteban Ordoqui

2 – Sofía Arrupe

3 – Fabricio Marcel Colantonio

Enrique Groenenberg
Enrique Groenenberg

Alianza Unión y Libertad

Candidatos a Concejales Titulares

1) Daiana Tenaglia

2) Armando Peralta

3) Inés Furque Goñi

4) Eduardo Cazes

5) Eva Cinalli

6) Luis Mancuso

7) María Ester Bailon

8) Mario Sosa

9) Florencia Ledesma

Daiana Tenaglia
Daiana Tenaglia

Concejales suplentes

Carlos Roberto Martínez, Susana Silva, Diego Cejas, Anabella Herzog, Marcelo Wittich, Tamara Molina.

Consejeros Escolares

1) Irina Pastorino

2) Matías Cejas

3) Jimena Reeb

Unión Liberal

Concejales titulares

1 Razuc, Marina Macarena

2 Magallanes, Marcos Gabriel Hernan

3 Morales, Jaqueline Jorgelina

4 Lizarriaga, Mauro

5 Messerliano, Ines Loida

6 Couso, César Raúl

7 Barragán, Marta Noemi

8 Cazes, Ivan Eduardo

9 Scheel, Pia Guillermina

Marina Razuc
Marina Razuc

Concejales Suplentes

Oviedo, Javier Ramón; Garcia, Bibiana Beatriz; Maumus, Cesar Javier; Couso Halberg, Camila; Di Tommaso, Martin Alberto; Gonzalez Oronó, Marcela Edith.

Consejeros escolares titulares

1 Villalba Alex Gabriel

2 Nuñez Silvana Maria

3 Menna Leandro

