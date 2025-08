Elecciones 2025 en Tres Arroyos: Somos presentó oficialmente a sus candidatos en el Comité Enrique Betolaza

Somos Buenos Aires, frente que integra la UCR, junto a la Coalición Cívica, el GEN y dirigentes del peronismo presentó este viernes en el Comité Enrique Betolaza, a sus candidatos a concejales por Tres Arroyos para las elecciones legislativas provinciales que se llevarán a cabo el próximo 7 de septiembre.

Como ya es sabido, la lista está encabezada por Gustavo Ossterbaan excoordinador del CRESTA quien fue candidato a intendente por la UCR en 2019.

Gustavo Ossterbaan “Es una oportunidad para aportar desde la experiencia y formar a los más jóvenes”

Luego de su candidatura a intendente en el año 2019 Gustavo Ossterbaan vuelve a la política con el mismo objetivo que lo caracterizó en gestiones anteriores: aportar al desarrollo de Tres Arroyos desde el diálogo, la moderación y el compromiso con lo público.

Sobre su candidatura a concejal Ossterbaan expresó:

“Es un enorme desafío. Este regreso surge a partir de una invitación, pero también como respuesta a inquietudes que uno mantiene, a las ganas, a esa pasión por transformar la realidad y aportar desde nuestras capacidades, desde la escucha y el debate. Es lo que siempre hicimos los tresarroyenses comprometidos con lo público”.

Con trayectoria en la gestión del CRESTA y participación activa en temas estratégicos de la ciudad, Ossterbaan destaca el valor del equipo que lo acompaña:

—Estoy muy contento. El grupo entusiasma. Hay un equipo que viene trabajando hace tiempo, y la lista tiene como protagonistas a los jóvenes. Eso es muy enriquecedor. Ya lo habíamos impulsado en la elección de 2019, pero esta vez se da con más fuerza. Es una generación que empuja con energía, con ideas, con una dinámica especial. Formar cuadros jóvenes también es un aporte a la sociedad.

Una oposición constructiva, con vocación de diálogo

El perfil moderado de Gustavo Ossterbaan no es nuevo, y él mismo lo asume como parte de su estilo político:

—Siempre creí en el camino del diálogo. Cuando uno accede a una banca, no representa solamente a sus votantes, sino a todos los tresarroyenses. Y esa responsabilidad implica, entre otras cosas, brindar herramientas al Ejecutivo para que pueda avanzar con los servicios necesarios. No votar un presupuesto, por ejemplo, me parece una falta de capacidad para dialogar y debatir. No se trata de firmar un cheque en blanco, claro que no. Hay que discutir, analizar, proponer. Pero se puede hacer con seriedad y respeto.

En ese marco, también remarcó el rol del concejal como contralor y garante del uso correcto de los recursos públicos:

—El Consejo tiene una función clave como órgano de control. Hay que revisar presupuestos, normativas, entender ejecuciones. Por eso me acompaña Agustina en segundo lugar, una joven muy bien formada, estudiante de abogacía, que complementa mi experiencia. Tenemos herramientas para aportar.

La importancia de una UCR presente

Consultado sobre la representación de la Unión Cívica Radical, Ossterbaan valoró el rol histórico del partido en la ciudad:

—Es un orgullo recuperar la presencia de la UCR en el Concejo. Representamos una idea, una trayectoria, una forma de participación. Y lo hacemos desde un espacio que ha estado siempre comprometido con Tres Arroyos.

Sobre la renovación legislativa, fue claro:

—Se renueva la mitad del Concejo. Ahí hay una gran oportunidad. Algunas bancas seguirán, otras cambiarán, y en ese recambio aparecen nuevas voces, nuevos aportes. El desafío es construir con lo que ya está hecho, no empezar siempre de cero.

Proyectos, prioridades y mirada a futuro

—¿Ya hay proyectos en carpeta o temas prioritarios que pensás presentar en caso de asumir?

—Sí. Creemos que hay acciones que deben sostenerse como políticas de Estado: CRESTA, el Parque Industrial, por ejemplo. Hay que definirlas con claridad, seguir opinando, aportando, pero no discutirlas desde cero cada vez. Sobre CRESTA, por ejemplo, me alegra que se haya dado continuidad. Tuve el privilegio de estar en un momento fundacional muy complejo, pero hoy sigue funcionando, rotando carreras, sumando valor. Eso es muy positivo.

También habló de las deudas pendientes:

—Hay problemas que no se están resolviendo. Tenemos que trabajar mucho más en salud. No me refiero solo al hospital, sino a la salud en sentido amplio: el acceso al agua potable en las delegaciones, por ejemplo, es parte de eso. Y hay que hacer cumplir las ordenanzas vigentes. La legislación no puede ser letra muerta.

En ese sentido, advirtió sobre un problema común en la política local:

—A veces se presenta como novedad algo que ya está legislado. Eso genera frustración. La tarea del concejal también es revisar lo hecho, hacer cumplir lo que está vigente y trabajar con una base sólida. Para eso, claro, se necesita una formación mínima que permita entender la dinámica del Concejo y su impacto real.

Diálogo y control: ejes del trabajo legislativo

—El diálogo se construye. Es la herramienta por excelencia. No implica resignar ideas, sino acordar, avanzar. Y al mismo tiempo, ejercer el control necesario sobre la gestión, sobre el uso de los recursos públicos. Esos son los dos grandes roles del Concejo Deliberante.

Finalmente, Ossterbaan agradeció el espacio y anticipó que el mes de campaña será intenso pero breve:

—Parece mucho tiempo, pero no lo es. Vamos a tratar de llegar con todas las propuestas, compartir nuestras ideas y, sobre todo, recoger lo que la comunidad tenga para decir. Eso es lo que da sentido a una candidatura: ser la voz de los vecinos en el Concejo.

Candidatos a Concejales titulares

1) Ossterbaan Gustavo

2) Martínez, Agustina

3) García, Ignacio

4) Trujillo, Romina

5) Lescano, Agustín

6) Aranda, Carina

7) Ces, Germán

8) Rodríguez, Dora

9) Cabrera, Gonzalo

Concejales Suplentes

Krogh Adrián, Trujillo Ludmila, Leandro Pizarro.

Consejeros escolares

1- Martínez Cintia

2-Ces Maximiliano

3- Leyva Iara