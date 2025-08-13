Elecciones 2025 en Tres Arroyos: Nuevos Aires presenta oficialmente su lista

Este miércoles 13 de agosto a las 19:30 horas en La Perla Eventos (Av. Moreno 171), se realizará la presentación oficial de Nuevos Aires – Tres Arroyos.

La lista a concejales de cara a las elecciones del 7 de septiembre la encabeza Carlos Ávila

Desde el espacio se indica que Nuevos Aires: es un espacio político que busca renovar la forma de hacer política en el distrito, poniendo en el centro la participación ciudadana, el trabajo en equipo y el compromiso con las problemáticas locales.

Durante el encuentro se dará espacio a construir ideas y propuestas, conocer el equipo de candidatos y candidatas que representarán a Nuevos Aires en las próximas elecciones, así como las principales propuestas y ejes de trabajo.

El evento contará con un formato interactivo y participativo, con estaciones temáticas que permitirán a los vecinos, vecinas y medios de comunicación dialogar directamente con los referentes y conocer de cerca las ideas que impulsan.

“Queremos que este lanzamiento sea más que una presentación: una oportunidad para mirarnos a los ojos, conversar y construir juntos las soluciones que Tres Arroyos necesita”, señaló Cristian Ruiz

La jornada contará con la presencia de referentes de distintas áreas y de representantes de la comunidad que acompañan este proyecto desde diversos sectores. Como asi tambien de la Intendenta Municipal de Adolfo Gonzales Chaves, Lucia Gomez.

Candidatos a concejales titulares

1) Carlos Ávila

2) Dafne De Francesco Diez

3) Adriel Sorgue

4) Martina Lasaga

5) Alan Llanos

6) Marcela Regalía

7) Ignacio Giménez

8) Agustina Eseiza

9) Guillermo Ruíz

Concejales Suplentes

Manuela Potente, Leonel Berardozzi Carzoglio, Agustina Cortéz, Oscar Suárez, Estefanía Molina, Daniel Amber.

Consejeros Escolares

1) Pablo Donadío

2) Victoria Vázquez

3) Martín Saló