Elecciones 2025 en Tres Arroyos: Nuevos Aires lanzó su campaña

Este miércoles 13 de agosto se llevó a cabo la presentación oficial de candidatos y el lanzamiento de la campaña de Nuevos Aires, el partido que lleva como primer candidato a concejal a Carlos Ávila de cara a las elecciones legislativas provinciales del próximo 7 de septiembre.

El acto contó con la presencia de la intendente de Gonzales Chaves Lucía Gómez, precursora del espacio político, y parte de su gabinete de trabajo.

El evento contó con un formato interactivo y participativo, con estaciones temáticas que permitirán a los vecinos, vecinas y medios de comunicación dialogar directamente con los referentes y conocer de cerca las ideas que impulsan.

Luego fue el turno de la presentación de los candidatos a concejales y consejeros escolares y tomaron la palabra Adriel Sorgue y Dafne De Francesco Diez, quienes secundan a Carlos Ávila.

Candidatos a concejales titulares

1) Carlos Ávila

2) Dafne De Francesco Diez

3) Adriel Sorgue

4) Martina Lasaga

5) Alan Llanos

6) Marcela Regalía

7) Ignacio Giménez

8) Agustina Eseiza

9) Guillermo Ruíz

Concejales Suplentes

Manuela Potente, Leonel Berardozzi Carzoglio, Agustina Cortéz, Oscar Suárez, Estefanía Molina, Daniel Amber.

Consejeros Escolares

1) Pablo Donadío

2) Victoria Vázquez

3) Martín Saló

Luego fue el turno del primer candidato a concejal Carlos Ávila

Sobre este espacio político se indicó en la presentación:

Desde Nuevos Aires sentimos que es tiempo de volver a creer en la política como herramienta de transformación real. De volver a la palabra, a la escucha, al hacer cotidiano. Lo hacemos en Tres Arroyos porque sentimos que hay un nuevo tiempo para construir. Porque mientras muchos repiten fórmulas que ya no dicen nada, nosotros apostamos a lo esencial: hablar claro, estar cerca, pensar el futuro desde el interior.

El sistema político actual está agotado. No lo decimos desde el enojo, sino desde la convicción de que otra forma es posible. Tres Arroyos es potencia: produce, trabaja, educa, crea y cuida.

Sin embargo, muchas veces esa voz no encuentra lugar en los espacios de decisión. Por eso creamos Nuevos Aires para abrir puertas, oxigenar el debate y convocar a quienes tienen ganas de sumar desde lo real, lo concreto y lo honesto. Este espacio es para vos si sentís que algo tiene que cambiar.

Si alguna vez pensaste que tu voz no importaba. Si alguna vez quisiste involucrarte, pero no encontraste dónde. Si te importa tu barrio, si te importa tu pueblo, si te importa tu gente. Nuevos Aires es de todos los que quieran construirlo.

Somos parte de una generación que ya no quiere adaptarse a lo que no nos me presenta. Si no animarse a proponer algo nuevo desde el interior y con sentido común y sin falsas promesas. Es momento de volver a lo básico para transformar el presente y en ese camino el interior va al centro.

Nuevos Aires es la potencia del interior.