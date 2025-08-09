Elecciones 2025 en Tres Arroyos: inició su campaña el Movimiento Vecinal

El Movimiento Vecinal lanzó oficialmente su campaña rumbo a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, con actividades en el centro de la ciudad y la presentación de sus candidatos a concejales y consejeros escolares en su sede partidaria de calle Dorrego 181.

El presidente del partido, Federico Balbuena fue el primero en tomar la palabra y expresó: “Armamos una lista muy eterogenea y completa, que se complementan en distintos temas. Lo más importante es que este es un trabajo en equipo, no salimos a buscar nombres rutilantes ni alianzas con otros partidos. Estamos reafirmando la idea de que el Movimiento Vecinal trabaja por y para Tres Arroyos, sin depender de ninguna estructura nacional ni provincial”.

Y completó: “Queremos evitar el deterioro que está teniendo el Municipio, donde mes a mes se está notando que esta gestión no tiene una estrategia de gestión ni de crecimiento para el Partido de Tres Arroyos. Se ha perdido la radicación de empresas en el Parque Industrial, también muchas carreras de grado en el Cresta”.

“Este equipo va a tratar de revertir eso y para volver a la intendencia” - finalizó Balbuena.

Candidatos a concejales titulares

1) María Saavedra

2) Patricio Roché

3) Rocío Fernández

4) Emiliano Monsalvo

5) Karen Ruppel

6) Javier Ruíz

7) Florencia Soumoulou

8) Edgardo Fernández

9) Carolina López

Concejales suplentes

Juan Manuel Zúccaro, Paz Preciado, Nicolás González, Sonia Finocchio, Francisco Rodera Doumec y Valeria Tapia.

Consejo Escolar

1) Martina Kristensen

2) Patricio Espinosa

3) Cintia Dewey.