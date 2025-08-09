Elecciones 2025 en Tres Arroyos: el Movimiento Vecinal lanza su campaña rumbo al 7 de septiembre

Este sábado 9 de agosto el Movimiento Vecinal de Tres Arroyos realizará el lanzamiento oficial de la campaña electoral de las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.

Desde el centro de la ciudad, candidatos, dirigentes y simpatizantes vecinalistas partirán hasta el histórico comité de calle Dorrego 181, donde se presentará oficialmente a los candidaos a las 18 horas.

El Movimiento Vecinal lanza su campaña rumbo al 7 de septiembre

Durante el encuentro se presentará a los candidatos que integran la lista, se compartirán los ejes principales de campaña y se abrirá un espacio de diálogo con la comunidad y los medios.

Roxana Calvo, Jefa de Campaña vecinalista, informó que: “la idea del vecinalismo siempre ha sido ir desde la gente hacia la política, por eso decidimos lanzar la campaña en el centro de la ciudad, con distintas actividades para interactuar con los vecinos, y desde allí dirigirnos a la sede del Partido para compartir un espacio de charla, intercambio de opiniones, y sobre todo para que todos puedan conocer a nuestros candidatos, y lo que tienen para ofrecer a Tres Arroyos, que es realmente mucho.”.

Las actividades darán inicio a las 16 horas en el centro de la ciudad, donde estarán presente los candidatos y militancia vecinalista ofreciendo conocer la lista a través del scaneo de un qr, lo que permitirá una charla con cada vecino.

A las 17.30 se dirigirán a la sede vecinalista de Dorrego 181, donde se presentará cada candidato, hablarán las autoridades partidarias y se podrá compartir un rato de intercambio con todos los vecinos que se acerquen al local partidario, que luce renovado y con nueva estética.