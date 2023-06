Elecciones 2023 Tres Arroyos: “no solo importa lo partidario, también las propuestas” dijo Ávila

Las elecciones 2023 ya están en marcha y cada uno de los candidatos se preparan para enfrentar el mayor de los desafíos. La PASO 2023 encuentra a dos de los tres partidos más representativos de Tres Arroyos disputando una interna, que con la campaña recién iniciada parece no ser sencilla para nadie.

Carlos Ávila es un hombre de trabajo y como tal, sabe mandar y delegar. Sabe mejor que nadie, por los múltiples oficios que desempeño tanto en lo público como en lo privado, que nadie logra nada solo, que hay que ser confiable y saber confiar en los demás, y que los equipos de trabajo son mucho más importante que cualquier individualidad.

Fue el candidato más votado por la gente en las elecciones Legislativas 2021, y número puesto para aspirar a la intendencia en este 2023.

Vía Tres Arroyos dialogó con el precandidato a intendente de Tres Arroyos de la Unión Cívica Radical Evolución a pocos días de haber iniciado su campaña.

Carlos Avila Foto: carlos avila

VTA: ¿Cómo ve las internas y la incorporación casi a último momento de Roberto Fabiano en la interna de Juntos por el Cambio?

“Casi todos los espacios han presentado más de una alternativa o y eso es sano, es bueno para la democracia”.

“Lo tomé con normalidad, está dentro de las reglas. Uno se tiene que concentrar en lo de uno, en lo que va a proponerle a la gente. La mejor manera de salir bien parado es comunicar las propuestas que se tiene para mejorar cada área y de esa manera facilitarle la vida a la gente. Nosotros haremos mucho hincapié en lo nuestro y no tanto en los demás”.

“También es muy importante mostrar quienes acompañan al candidato a intendente, en mi caso me acompaña Eduardo Giordano, una persona con mucha trayectoria, fue concejal, directivo del Hospital Pirovano; y detrás de él hay mucha gente nueva con ganas de trabajar que es el perfil que andábamos buscando”.

Eduardo Giordano, precandidato a concejal Tres Arroyos UCR Evolución Foto: carlos avila

VTA: ¿Le hubiese gustado que su fórmula representase a todo el movimiento a todo la Unión Cívica Radical?

“El año pasado cuando me hablaron para saber si tenía intenciones de ser candidato, yo pedí que no hubiese internas. Yo siempre tuve la idea de formar una lista de unidad que estuvieran todos los espacios, no solamente en Radicalismo, sino también el Pro y la Coalición”.

“Después de las Legislativas del 2021 me tomé todo con mucha tranquilidad, siempre intenté desde mi paso por el Ente Descentralizado Claromecó o en el Legislativo, armar equipos. No creo en los proyectos personales. Los equipos son los que llevan adelante cada una de las propuestas máxime en algo tan grande como es el Municipio. Siempre pregoné por una lista de unidad o por lo menos que estuvieran representado todos los espacios”.

“A mí nunca me gustó confrontar ni descalificar voy a aprovechar cada minuto para hablar de mí y de mi equipo y de lo que queremos presentarle a la sociedad de Tres Arroyos”.

VTA: ¿Cree que puedes llegar a perder voto por esta fragmentación de la Unión Cívica Radical?

“Voy a repetir lo mismo que dije en la elección del 2021: Cuando salgamos en campaña, presente a mi equipo y las propuestas creo que ahí vamos a saber quién nos va a acompañar o no”.

“No solamente importa lo partidario, también el voto depende mucho del candidato o de las propuestas que presente. En el 2021 hubo corte de boleta y recibimos el apoyo de otros espacios”.

“Nuestra preocupación hoy es promocionar bien la campaña, ser claros y que nuestro mensaje llegue a toda la población de Tres Arroyos y las localidades, después va a ser un tema de análisis de cada persona qué es lo que le atrae más o qué es lo que le conviene más para los cuatro próximos años de Tres Arroyos”.

VTA: ¿En que va a centralizar su campaña, cuáles son las principales propuestas?

“Queremos darle un gran salto de calidad a la seguridad, en todo lo que tiene que ver con Inteligencia Artificial y Cámaras de Seguridad. Ya tenemos desarrollado un plan sobre eso”.

“En Educación, la semana que viene, viajaré a La Plata y Buenos Aires para reunirme con los rectores y los vice rectores de las universidades para traer más carreras universitarias a Cresta.

Hay proyectos para la Obra Pública y la Salud y lo bueno de esto es que cuando pusimos todas estas cuestiones a consideración con la gente de Evolución, enseguida se mostraron dispuestos a trabajar y colaborar en todas las áreas”.

“Cuando vino Diego Santilli puso a nuestra disposición su gran equipo de trabajo de alrededor de 150 personas para ayudarnos con los proyectos y hacerlos viables”.

“Ese apoyo es muy importante. Yo he tenido mucho contacto con otros municipios algunos por cercanías u otro por contactos personales, siempre estoy mirando los trabajos que realizan y qué cosas sirven para poder aplicarlo en Tres Arroyos.”

“Eso va más allá del color político que gobierne un municipio, o la gobernación, nosotros tenemos que gestionar para hacer lo mejor para Tres Arroyos”.

Carlos Avila Foto: carlos avila

“Día a día uno se va entusiasmando más. Hemos armado un equipo muy lindo donde todos nos sentimos muy importante, nadie es más que nadie. Sabemos y tenemos muy en claro que el motor del Municipio son los empleados municipales y nosotros nos vamos a apoyar mucho en ellos. Hay mucho potencial humano y son los que llevan adelante la gestión tanto los profesionales como los que no lo son. Si nos toca ser gobierno vamos a tener mucha cercanía con ellos, eso va a ser un gran cambio para la ciudad”.

“Otra área de vital importancia es el Turismo. Hay muchísimo para desarrollar. La Dirección de Turismo va a pasar a ser Secretaría, hay que darle esa jerarquización y potenciarla porque no solamente ha crecido el turismo durante el verano también durante el invierno”.

“Durante el 2022 en Claromecó, Reta y Orense hubo más de 300 obras, en las cuales trabajaron alrededor de 15 a 25 personas, imagináte la cantidad de mano de obra que eso genera y de la cadena económica que se empieza a mover”.

“Pero para eso hay que dotar a las localidades de servicios, en Reta por ejemplo, de agua corriente. Hace falta conectividad entre los pueblos también. Por ejemplo, el trayecto de Copetonas a San Francisco de Bellocq que no solamente sirve para la producción agrícola – ganadera sino también para la parte turística”.

“Hace algunos años se perdió una gran oportunidad en Claromecó con el frustrado asfalto de la Costanera, que no solamente era la pavimentación, sino un proyecto completo con veredas, luminarias y con espacios verdes”.

“Es verdad que muchas de esas cosas ya están en carpeta, se han trabajado y están presentadas, eso hay que decirlo”.

“Pero eso no es todo, hace unos días visité el Parque Industrial y está faltando mucha mano de obra calificada: soldadores, torneros etc. Para eso es necesario formar una escuela para que la gente se capacite en esos oficios que hacen mucha falta hoy en día”.

“Hay muchos proyectos que vamos a ir presentando paulatinamente en los próximos días”.

Cecilia del Águila, Coalicción Cívica, candidata a Concejal Foto: carlos avila

VTA: ¿Cómo se va a desarrollar su campaña?

“Además del cara a cara con la gente que es fundamental, todos los sábados a través de nuestras redes sociales, vamos a presentar un pequeño spot sobre las diferentes propuestas que tenemos para cada una de las áreas. Un día nos ocuparemos de la educación, otro día de la obra pública, otro día del turismo y así sucesivamente”.

“Y como te dije hace un rato, enfocándonos en lo nuestro, sin desacreditar ni descalificar a nadie y hablando siempre de las cosas positivas que podemos aportar”.

“Tengo un gran equipo y en ellos me apoyaré. Ojalá que todos brillen, porque eso representará un salto de calidad para Tres Arroyos”.