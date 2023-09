Elecciones 2023 Tres Arroyos: “Incluso los votantes de Nickel expresaron la necesidad de un cambio” dijo Garate

El candidato a intendente de Tres Arroyos por Unión por la Patria, Pablo Garate, vuelve a lanzar su campaña de cara a las Elecciones Generales 2023 que, por primera vez en más de dos décadas, y tras la decisión popular, tendrá un apellido distinto al frente del Ejecutivo Municipal.

Con propuestas que abarcan desde la salud, hasta la vivienda, pasando por la necesidad de achicar los cargos políticos del Estado, Garate (PG) dialogó con Vía Tres Arroyos (VTA):

VTA: Arranca de nuevo la campaña, y esta vez es a todo o nada.

PG: “Así es, aunque como siempre, nosotros nunca dejamos de trabajar por los vecinos de Tres Arroyos. Tengo la alegría que después de las PASO, gente que estaba medio a la espera, se nos ha acercado para aportar, colaborar y construir el cambio que Tres Arroyos necesita y ese cambio es una nueva etapa”.

“Hay que construir el futuro de una manera diferente y nosotros queremos construirlo con nuestros sueños, con nuestros valores, con nuestras ganas. La etapa que viene para Tres Arroyos es una etapa de consenso, de diálogo, de escucha y de resolver los problemas”.

“Es una enorme responsabilidad la que tienen el vecino porque se vota pensando en quien nos va a gobernar los próximos 4 años. Para mí es la elección más importante de Tres Arroyos en los últimos tiempos, por eso la gente en estas elecciones va a elegir a quien esté más capacitado para gestionar”

“El 13 de agosto más del 70% de los vecinos de Tres Arroyos votó por el cambio, por candidatos que no son del oficialismo. Incluso los votantes de Nickel expresaron la necesidad de un cambio y ese cambio solo puede darse cuidando todo lo que está bien y cambiando lo que sea necesario porque la ciudad no solo necesita un cambio generacional, sino aquel que se da naturalmente después de tantos años de gobierno”.

“Mirá, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de la Seguridad: El problema es que no hay respuesta, yo leí la interpelación de noviembre de 2020 al actual secretario de Seguridad, hace tres años, y los concejales planteaban los mismos problemas que están pasando hoy, tres años después con el mismo secretario”.

“La Seguridad se va a resolver cuando el intendente sea el líder de la política de seguridad que convoque a todas las fuerzas, incluida Gendarmería para que podamos darle seguridad a nuestros vecinos”.

Pablo Garate visitó la Escuela Primaria Nº 20 Foto: Pablo Garate

VTA: ¿Sentís que tu elección depende de lo que ocurra a nivel nacional?

PG: “Siento que los vecinos de Tres Arroyos cuando eligen a su candidato a intendente, eligen personas. La gente ve y escucha las propuestas”.

“El gobierno Nacional y Provincial está tomando medidas para mejorar la situación económica general, que reconocemos que es difícil. Pero ahora hay 3000 tresarroyenses que no van a pagar impuestos a la ganancia y eso es un beneficio para el ingreso familiar”.

“El resultado de las elecciones a nivel nacional hace que tengamos que reflexionar y hacer una autocrítica sobre lo que hicimos mal o bien para salir rápidamente de esta situación, y eso es lo que está haciendo Sergio Massa”.

VTA: En esta nueva campaña seguramente el vecino estará más interesado y hará más hincapié en las propuestas de cada candidato para votar y permitirle a uno de ellos ganar la elección.

PG: “Lo más importante es que la política en general exprese los intereses de los vecinos y vecinas, que la gestión resuelva los problemas. Lo que la gente está esperando es que, quienes decidimos asumir la responsabilidad, gobernemos bien”.

“No se trata de ganar por ganar. Yo quiero ser intendente de Tres Arroyos para empezar a resolver el problema de vivienda y ser el gobierno municipal que más vivienda haga en cuatro años, quiero recuperar la tranquilidad de Tres Arroyos que perdimos por la inseguridad y la falta de planificación. Tengo sueños para Tres Arroyos, que creemos que podemos hacer”.

“Durante la campaña por ejemplo, en el tema salud solo se habló de la Guardia Pediátrica, que la vamos a hacer porque se puede hacer, pero además, necesitamos un sistema de salud público - privado en Tres Arroyos que atienda todas las necesidades de nuestros vecinos y para eso hay que articular con los dos efectores de salud privado y el hospital para que, en conjunto, tener un sistema de salud que permita acceder a servicios y especialidades, a todos, incluso a todos aquellos que tienen una obra social para que no tengan que trasladarse a otra ciudad”.

Pablo Garate estuvo con el Gobernador Axel Kicillof Foto: Prensa UxP

VTA: ¿Cómo se convierte un gobierno en el mayor constructor de viviendas en cuatro años de gestión?

“En los próximos días vamos a presentar nuestro plan de viviendas de 50, 40 y 60 metros cuadrados haciendo que los vecinos que pagan un alquiler, con lo mismo puedan pagar una cuota de su casa. Para las personas que tengan la posibilidad de pagar una cuota, el municipio empezaría a construir y recién se empezaría a pagar las cuotas cuando el beneficiado esté viviendo dentro de la casa”.

“También hay que sentarse a dialogar con la inversión privada en lo que tiene que ver con lo inmobiliario para que siga habiendo inversiones privadas, pero también incentivarlos a que inviertan en inmuebles que permitan tener alquileres más accesibles para el que trabaja, para el que tiene un trabajo formal y que con su sueldo no le alcanza, porque los alquileres se han ido muy arriba”.

“Hace unos días estuve en el Ministerio de Vivienda de la Nación viendo qué planes y programas internacionales de financiamiento hay, para dotar de servicios (agua, cloacas, gas) a los lotes que hoy son municipales”.

“Si yo soy el intendente electo el 22 de octubre al día siguiente invito al intendente Sánchez, que lo será hasta el 10 de diciembre, a ir al Ministerio de Vivienda a poner a disposición estos lotes para dinamizar la oferta para que los vecinos tengan, lotes accesibles y viviendas más accesibles”.

“Porque lo que falta es planificación. Hay planes de vivienda en el Ministerio a nivel nacional y el municipio no ha puesto terrenos a disposición para esos planes de vivienda o para más Procrear. Nuestro objetivo es ser el gobierno municipal que más vivienda haga en cuatro años y cubrir al 100% de nuestros vecinos con cloacas y agua corriente”.

VTA: Un tema que siempre estuvo presente en tu agenda es el del transporte público

PG: “Tres Arroyos en nuestro primer año de mandato va a tener transporte interurbano en las localidades. Tenemos muy avanzado el proyecto. Está la demanda y tenemos las empresas interesadas para participar en una licitación, por lo cual estamos seguros que transporte interurbano va a haber en el primer año. También habrá trasporte urbano, es un proceso un poquito más largo, pero lo vamos a hacer posible. Vamos a tener un Polo Educativo donde es necesario contar con transporte público para que los chicos puedan asistir.”

“Claramente hay que hacerlo de manera planificada y mirando la movilidad social. Esas cosas son parte de un programa”.

Pablo Garate en Orense Foto: Prensa UxP

VTA: Se avecinan tiempos económicamente complicados para todos, gane quien gane las elecciones nacionales. Los candidatos hablan de gobiernos más austeros, de bajar el déficit fiscal, de recortar gastos. ¿Estás de acuerdo?

“Hemos asumido el compromiso de achicar los cargos políticos que hay en el municipio, también queremos ser claros en esa cuestión: Nosotros creemos que el municipio tiene muchísimos cargos políticos”.

“En casi todas las áreas municipales, y esto lo he hablado con gente que ha sido funcionario municipal en distintas épocas y en distintos gobiernos, antes había un secretario y un director; ahora hay secretarios, subsecretarios, director y coordinador en casi todas las áreas.”

“Nosotros creemos que esto hay que achicarlo porque la política le tiene que dar un gesto a nuestros vecinos y decirles que entendimos el mensaje, entendimos que no se puede seguir creando cargos políticos, entendimos que los recursos que se gastan para cargos políticos, podrían ir a Salud, a Educación, a Cultura, a Deporte, a Seguridad, y a mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores municipales”.

“Creemos que es posible además simplificar el sistema de tasas municipales y bajarlas, si lo hacemos beneficiamos a los comerciantes, a la industria y a todos los vecinos”.

VTA: Al principio de la nota hablabas que se viene una etapa de diálogo y consenso ¿Hubo algún acercamiento con aquellos candidatos de otros partidos que perdieron la interna?

PG: “Nosotros hemos hablado con todos, creemos que hay que hablar con todos y que había muy buenos equipos técnicos entre quienes perdieron las PASO con lo cual, nosotros estamos dispuestos a convocar a todos los que vengan a construir el Tres Arroyos del futuro; queremos hacerlo con los mejores. Nuestros vecinos y vecinas lo que nos están pidiendo es resolver los problemas y cuidar lo que está bien”.

“Asumimos claramente ese compromiso. Hay que mejorar muchas cosas, mantener lo que está bien, por ejemplo, Cresta tiene que ser la semilla de ese sueño que es la universidad. Los tresarroyenses no podemos dejar de tenerla como objetivo: Tres Arroyos tiene que tener universidad, no será de un día para el otro, lógicamente, pero por qué perder ese sueño. Pero esto no puede ser el proyecto de una sola persona, debe ser un proyecto comunitario”.

“Otra cuestión es el Parque Industrial. En los próximos días, vamos a intentar traer al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al Parque Industrial, para que las empresas de Tres Arroyos estén asistidas con mayor tecnología, lo vamos a transformar en un parque logístico y tecnológico.”

“Las buenas políticas las vamos a mantener y mejorar, pero también digamos que tenemos problemas de salud, las escuelas pueden estar mucho mejor, que faltan políticas de vivienda, que la política de Desarrollo Social es excesivamente asistencialista y poco proclive a acompañar el crecimiento de las familias, que faltan políticas de seguridad vial, en la cultura y en el deporte. De esas cosas se deberá hacer responsable quien asuma el 10 de diciembre.”

“Lo único que queremos es que no nos digan que no se puede, no se puede la universidad, no se puede mejorar el Parque Industrial, no se puede tener las combis para traer a los chicos a estudiar de las localidades. Lo único que nos proponen es quedarnos como estamos”.

“Lo que buscamos es que la gente nos dé una oportunidad para construir el Tres Arroyos del futuro”.