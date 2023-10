Elecciones 2023: Néstor Grindetti pasó por Tres Arroyos

El candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, estuvo este jueves en Tres Arroyos y con Carlos Ávila brindó una conferencia de prensa.

En la Confitería Jockers y frente a los medios de comunicación Grindetti expresó: “tenemos un equipo, de que tenemos planes muy serios, muy concretos, muy realizables y el liderazgo de Patricia que nos garantiza poder comenzar el 10 de diciembre una transformación de verdad, sustentable además, en la provincia y en la Nación”.

Además arremetió contra el gobierno provincial de Axel Kicillof y sostuvo que no presta atención a las necesidades de los vecinos: “hay un gobierno ausente, que no presta atención a las necesidades de los vecinos, está lejos de los vecinos, ha hecho que haya cierta desesperanza en la gente de lo que es la relación del vecino con el Estado. Nosotros estamos tratando de restituir esa esperanza, de decir que hay una forma distinta de gobernar”.

Luego trazó algunas de sus propuestas para la Seguridad entre ellas

Bajar la edad de imputabilidad de menores a 14 años

Construcción de centros de detención para menores

Cambiar el código procesal penal sobre este punto indicó: “para que la reincidencia no pueda estar vigente con más de dos delitos. Una persona comete más de dos delitos, tiene que quedar detenida hasta que se sustancie la causa, aún cuando no esté condenada en primera instancia”.

Que la policía ciudadana dependa del intendente. “es quien conoce el territorio y quien conoce el mapa del delito”

Néstor Grindetti en Tres Arroyos Foto: Prensa

Inflación

Sobre uno de los temas más preocupantes para la sociedad, Grindetti indicó:

“Es una cuestión macroeconómica, hay un equipo trabajando de economistas muy grande trabajando con la Fundación Mediterránea y con Carlos Merconián. Hay que bajar el gasto público y este gobierno lo está exacerbando, está tomando medidas populistas, demagógicas, que generan todavía más inflación”.

Sobre la manera de bajar el gasto público el candidato a gobernador idicó:

“Lidia Moriano, nuestra senadora, presentó un proyecto de ley para llamar a una constitucional para cambiar el sistema legislativo bajando de 138 a 80 legisladores, y además vamos a trabajar mucho sobre las empresas públicas que son altamente ineficientes y altamente deficientes”.

Néstor Grindetti en Tres Arroyos Foto: Prensa

Para finalizar Grindetti indicó:

“Tenemos que dejar que se desarrolle el sector privado, que trabaje, que avance, que el campo exporte todo lo que pueda, que la industria se desarrolle y también exporte todo lo que pueda, y para eso no sólo hay que soltar presión fiscal, sino que hay que desburocratizar al Estado. Es un Estado paquidérmico que realmente no está para nada cerca de la gente, no ayuda para nadie, muy por el contrario, es una mochila de piedras en el sector privado”