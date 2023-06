Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Werner Nickel, “Nuestra línea es la única línea Vecinalista”

Werner Nickel forma parte del Movimiento Vecinal desde el 2003. Fue parte de una generación política vecinalista que prometía mucho, pero que, por uso y abusos, por idas y vueltas internas, fueron abandonando el partido o la política.

Werner resistió, con la certeza de que las cosas se cambian desde adentro y que hay lugar para la buena política. Hoy le llega su oportunidad. Como precandidato a intendente está dispuesto, según sus palabras, a devolverle al vecinalismo su independencia política.

Vía Tres Arroyos (VTA) dialogó con Werner Nickel, precandidato del Movimiento Vecinal Renovación, sobre su lanzamiento, las similitudes y diferencias con la otra línea vecinalista.

VTA: Ya sos oficialmente Precandidato a Intendente y elegiste a quienes te acompañarán en la lista. ¿Qué te llevó a elegirlos?

- “Tantos años en la gestión pública y en la profesión como abogado, me permitió conocer mucha gente valiosa. Algunos de ellos ya han participado en política; otros no, pero lo que más me sedujo de todos ellos es las ganas, la decisión y el compromiso de trabajar por Tres Arroyos”.

Werner Nickel Foto: facebook: Werner Nickel

VTA: ¿Qué te motiva a presentarte en las PASO?

- “Queremos recuperar la independencia política del Movimiento Vecinal, esa siempre fue nuestra bandera. Somos un partido político local y a la hora de gestionar debemos sentarnos a la mesa con los gobiernos provinciales y nacionales de cualquier color para hacer lo mejor por Tres Arroyos, pero eso no significa que debemos perder nuestra independencia ideológica, que siempre fue el puntal del Movimiento Vecinal”.

“Eso debemos recuperarlo. Creo firmemente que nuestra línea es la única línea Vecinalista; la otra es una extensión ideológica del Kirchnerismo, el hecho de gestionar con el Kirchnerismo ha confundido un poco las cosas. No digo que esté bien o que esté mal, lo que pienso es que el Vecinalismo siempre bregó por la independencia ideológica y después de varios años de gestión eso se ha confundido un poco”.

“Cuando se generó la interna de 2011 fue por dos motivos: primero, la continuidad de Sánchez por más de dos periodos y por otro lado la independencia política, ese fue el quiebre del 2011. Se generó una interna que hizo que mucha gente valiosa se fuera y, por ejemplo, fundará el PRO Tres Arroyos. Otras directamente se alejaron de la política y del Movimiento Vecinal, me consta que con mucho dolor. También me consta que si recuperamos nuestras bases y nuestros principios históricos estarían dispuestas a volver”.

VTA: Para gobernar hay que gestionar ¿Cómo te vas a vincular con el resto de los espacios?

- “Tengo muy buena relación con dirigentes de todos los partidos políticos a nivel local, provincial y nacional, para sentarme a negociar y gestionar con cualquiera de ellos”.

VTA: Se rumorea que el intendente Carlos Sánchez apoya a Claudia Cittadino y que a vos te apoya el Partido, ¿Es así?

- “Sé que tengo apoyo del partido. Carlos continúa siendo el intendente de Tres Arroyos y sigue mostrando su gestión”.

“Hace unos días estuve junto a Carlos en una reunión con representantes de la Liga de Fútbol en el que se planteó algunos asuntos para el año que viene. Ahí el intendente les dijo que el año que viene no iba a estar y que lo que surgiese, lo tendrán que hablar conmigo”.

“Me consta que en alguna reunión estuvieron Sánchez y Cittadino y se refirió en términos similares a favor de Claudia”.

“Cuando se hizo la reunión en el Barrio Villa Italia por el tema del pavimento, estuvimos los tres. Los vecinos, al ser obras que se anuncian o se planifican al borde de una elección, que son obras proyectadas a dos o a cinco años como en este caso, obviamente que consultan sobre la continuidad. En aquella oportunidad Sánchez dijo que ‘Yo no voy a estar pero van a estar los chicos’ y nos señaló a los dos”.

“En este caso hay que diferenciar entre las PASO y las Elecciones Generales”.

“Indudablemente que nuestro eje de campaña es el apoyo en una gestión que ha sido exitosa, eso nadie lo puede negar. El Movimiento Vecinal, en estos 28 años, fue lo mejor que le pudo haber pasado a Tres Arroyos. Ese es nuestro punto de apoyo y creemos que el Movimiento Vecinal Renovación es la mejor alternativa para asegurar esa continuidad”.

“Igualmente sabemos que esto no queda en las PASO. Más allá de lo que ocurra, debemos trabajar para que el vecino pueda garantizar la continuidad del Movimiento Vecinal, que es el partido que le transformó la vida a Tres Arroyos. No importa quién sale al lado de quien en la foto .”

VTA: ¿Y qué es lo que importa?

- “De nuestro lado, queremos un gobierno municipal más moderno, hay que repotenciar algunas áreas como las de Turismo y Cultura”.

“Se vienen momentos difíciles a nivel país. Sabemos que económicamente la situación no está bien, por lo cual no podemos pensar en grandes obras. Se vienen momentos complicados e ideales para pensar en un Tres Arroyos puertas adentro”.

“Renovar y acomodar cosas que nos faciliten la vida a todos los tresarroyenses, la gestión de trámites por ejemplo, hay que lograr hacerla más sencillas, hoy adentro de la Municipalidad te mandan de un lado a otro”.

“Hace 12 años que trabajo en el Concejo Deliberante. Todos estos años venimos aprobando Presupuestos y Rendiciones de Cuenta que giran en torno a las tasas y a seguir aumentando tasas. Habría que pensar en la posibilidad de que el municipio pueda recaudar de otra manera y no recaer siempre contra el contribuyente” .

VTA: Tocaste dos puntos centrales en tu respuesta anterior. El intendente Carlos Sánchez hoy continúa con su gobierno y en las últimas semanas estuvo recorriendo diferentes barrios y tuvo con los vecinos reuniones por el pavimento. Los vecinos se cuestionan: empiezan a pagar y el asfalto va a estar recién para marzo, abril. ¿Cómo sabemos si esa obra continúa, o si se va a realizar?

- “Sánchez continúa siendo el intendente de Tres Arroyos, y sigue adelante con su agenda. La gente se tiene que quedar tranquila que las obras de asfalto se van a hacer. Es un plan que ideó el Movimiento Vecinal y si continuamos en el gobierno la obra se hace porque ya está planeado que así sea. Si gana otro partido no sé cuál será su idea” – concluyó.