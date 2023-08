Elecciones 2023 en Tres Arroyos: votó el intendente Carlos Sánchez

El intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, votó esta mañana cerca de las 10 de la mañana en Mesa Nº 114 de la Escuela Primaria Nº 4.

Por primera vez en 20 años Sánchez emite su sufragio sin ser candidato a intendente y por última vez lo hará como actual mandatario.

En las electorales de 2003 Sánchez asumió la intendencia de Tres Arroyos, puesto que conservó por decisión popular en las elecciones de 2007, 2011, 2015 y 2019.

Carlos Sánchez Foto: prensa

En contacto con la prensa indicó:

“Es un día particular, se siente cierto cosquilleo, son muchos años siendo candidato pero contento porque en el Movimiento Vecinal hay una doble representación”.

“Mi mensaje es que la gente vote. Se decide el futuro de los próximos cuatro años a nivel Nacional, Provincial y Municipal y no podemos tener facultades solo para pedir y no para las obligaciones. Hoy es la oportunidad de pedir de qué forma queremos que nos gobierne”.

“Votar es una responsabilidad”.

“Me siento representado por las dos listas. Son candidatos que han tenido mucha trayectoria. Los dos fueron fuentes de consulta mía y si les toca, cualquiera está capacitado para continuar con el gobierno.”

“A partir del 11 de diciembre, no creo que siga ligado a la política. Si me tocan timbre y me piden consejos los puedo dar, otra cosa, no creo.”