Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Néstor García, “Los peronistas nos peleamos pero siempre terminamos juntos con un mismo objetivo”

A pocos días de cumplirse el plazo estipulado para la presentación de las listas para las elecciones 2023, el vicepresidente del Partido Justicialista de Tres Arroyos, Néstor García, dialogó con Vía Tres Arroyos y expresó que se continúa trabajando en el partido para lograr un candidato de unidad.

García, máximo referente en Tres Arroyos del Sindicato de la Carne, hace un tiempo dejó entrever la posibilidad de presentarse como candidato a concejal y fue contundente al expresar que los trabajadores se merecen tener un representante en el Concejo Deliberante:

“El peronismo ha tenido un cambio en los últimos años, no se piensa tanto en los candidatos, sino en la idea de intentar imponer un proyecto en el cual nos incluye a todos”.

“Yo confío en que vamos a llegar en una lista de unidad, para eso estamos trabajando y ‘si me toca ser’, bienvenidos y si no me toca, trabajaré para que el peronismo vuelva a ser gobierno en Tres Arroyos”.

“Más allá de mi nombre, el movimiento obrero se merece tener un concejal en condiciones de ingresar al Concejo Deliberante y participar en los primeros lugares de una lista” – indicó.

“Los peronistas discutimos, nos peleamos, podemos decir un montón de cosas, pero al final siempre terminamos juntos. Eso es lo bueno del peronismo, que al final del camino, ahí estamos todos juntos para pelear con un solo objetivo”.

Néstor García, vicepresidente del Partido Justicialista Tres Arroyos. Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Sobre cómo ve el panorama político en Tres Arroyos, García indicó:

“Creo que será una elección de tres tercios. El peronismo de Tres Arroyos tiene una gran oportunidad de ser gobierno, si llega unido a esa a esa elección, sin ninguna PASO”.

“Tres Arroyos necesita un cambio. Hace muchos años que el vecinalismo está en el poder y la verdad es que, cuando pasa muchísimo tiempo y uno cree que tiene todo arreglado, se aburguesa. Si uno no sale a ver cuál es la problemática de la gente o no sale a ver qué falta en los barrios es porque está aburguesado y atado al sillón”.

Cambio de autoridades en la CGT

Néstor García también se refirió al reciente cambio de autoridades dentro de la CGT Regional Tres Arroyos y los desafíos de la nueva dirigencia.

“Estábamos necesitando un cambio. Hoy lo tenemos. Esperamos estar a la altura. La gente está muy ilusionada, muy comprometida”.

“Apuntamos a tener una CGT más involucrada, trabajando un poco más dentro de todos los ámbitos de Tres Arroyos, tanto en el gremial como del político, porque la CGT es una herramienta fundamental para el peronismo. La columna vertebral del peronismo son los trabajadores y nosotros como representantes y organización debemos este estar a la altura también”.

García está al frente del Sindicato de la Carne desde el 2009 y su mayor desafío seguramente ha sido estar al frente de las negociaciones cuando se desató el conflicto del Frigorífico Anselmo que tuvo en vilo a los trabajadores y sus familias.

“Fueron momentos muy duros, muchas trabajadores sin poder llevar la comida a la mesa de su familia, pero entre todos hemos sabido salir adelante. Con los muchachos del frigorífico tenemos una amistad. Es gracias a ellos que hoy seguimos estando donde estamos”.

“Por suerte estamos en un momento de paz, la alerta permanente la tenemos en el arco político. Sabemos que se está por venir una reforma laboral, que quieren venir por la quita de nuestros derechos. Lo dicen abiertamente que quieren cercenar esos derechos”.

Con respecto a la situación actual del sector de la carne García indicó:

“Toda la industria está bastante planchada, no se habilitaron frigoríficos a China desde el año 2019. Todos están trabajando, algunos más, otros menos, de hecho como yo formo parte de la Federación de la Carne, y en la zona está todo bastante tranquilo y acomodado, estamos dando una mano en Bahía Blanca porque en las zonas un poco más grande siempre hay un poco más de lio. La verdad es que hoy estamos tranquilos, mañana no sabemos” - finalizó.