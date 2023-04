Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Matías Fhürer, “Como oposición somos la mejor alternativa”

Hace ya un largo tiempo que se sabe que Matías Fhürer es precandidato a intendente de Tres Arroyos y aunque el run run de la calle indicaba que se presentaría en la interna de Juntos por el Cambio, hoy Fhürer así lo confirma.

Sobre esta y otras cuestionas Matías Fhürer (MF) dialogó con Vía Tres Arroyos (VTA).

VTA: Desde hace ya mucho tiempo lanzaste tu candidatura a intendente

MF: “Así es. Seguimos trabajando como lo venimos haciendo desde hace un año, recorriendo instituciones, barrios y casas particulares de gente que me quiere conocer y saber nuestras propuestas que cubren todas las áreas del municipio desde Seguridad hasta Desarrollo Social, pasando por Turismo y Obra Pública”.

“Yo pertenecí a esta administración y por supuesto hay cosas que se hicieron bien, también cosas que faltan y cosas que no se hicieron. Estamos llevando adelante una campaña sana y trabajando conscientemente en todos los sectores”.

Matías Fhürer, precandidato a intendente de Tres Arroyos Foto: Facebook: Matías intendente

VTA: ¿Cuál es la recepción que tenés?

MF: “Es excelente. La gente entiende que hay otra alternativa y otra forma de hacer política, que los liderazgos de la política cambiaron, ya no son más unipersonales, son más horizontales y de dialogo, de generar consensos y gobernar con la gente”.

“En los nuevos liderazgos, hay que modernizarse, actualizarse y eso es lo que proponemos desde mi espacio: modernizar el Estado para ser más eficiente. Ser más conscientes de cuáles son las prioridades y establecerlas. Sabemos cuáles son las cosas que no se han hecho o las que se han hecho pero se pueden mejorar”.

“Vuelvo a insistir, reconocemos lo que se hizo bien y lo vamos a mantener y mejorar, pero también vamos a hacer lo que no se hizo”.

VTA:¿Cuáles son las tres prioridades en las cuales comenzarías a trabajar si te toca ser intendente?

MF: “Todos los sistemas de gobierno tienen un proceso, las cosas no se pueden cambiar ni cambian de un día para el otro”.

“Seguridad y Tránsito es un punto a trabajar. Lo venimos teniendo desde hace tiempo como eje o como prioridad del Partido de Tres Arroyos y todavía no se le ha podido dar solución”.

“Otra cuestión es la obra pública equitativa: una obra pública que llegue a todos los tresarroyenses y a todo el Partido de Tres Arroyos. Si uno va a gobernar, lo tiene que hacer para todo el municipio, para todos los sectores”.

“Hace poco se anunciaron 300 cuadras de asfalto en 5 años. En 28 años no se hicieron 300 cuadras de asfalto, entonces hay que ver cuál es la llegada y hasta donde tenemos la posibilidad de cumplir con las promesas de campaña. Yo entiendo que es necesario sacar la barredora en plena campaña o pintar los cordones pero eso hay que hacerlo y mantenerlo durante todo el año”.

Matías Fhürer, precandidato a intendente de Tres Arroyos Foto: Facebook: Matías intendente

VTA: ¿Notás que la gente está buscando otra alternativa a nivel local en sintonía con lo que se percibe a nivel nacional?

MF: “Hicimos una encuesta con una empresa muy importante de Buenos Aires y sobre 400 casos presenciales, los tresarroyenses nos dicen exactamente eso, que es un proceso degastado las palabras claves son “ya fue”, “está desgastado” esas cosas se perciben en la calle y se reflejan en la encuesta que nosotros necesitábamos realizar paras tener un eje y un orden en la campaña”.

“Esa encuesta nos está diciendo que nosotros como oposición somos la mejor alternativa. Yo creo que entre el vecinalismo y nosotros va a estar el próximo intendente de Tres Arroyos”.

VTA: ¿Qué le dirías al empleado municipal que quizás luego de tantos años del mismo gobierno puede tener miedo a un cambio?

MF: “Es un vicio de la vieja política generar miedo. El empleado municipal continuará siendo empleado municipal. Seguirá cobrando lo que le corresponda cobrar del 1 al 5 como siempre, va a tener su antigüedad, va a tener sus horas extras. Lo que les pido es que no se dejen amedrentar y no se dejen gobernar por el miedo, esa es política antigua”.

“Yo lo que hablo es de modernizar, de actualizar, de cómo se debe generar el gasto en cuanto a una verdadera programación de las cosas”.

“Hoy, por ejemplo, tenemos un gran problema de viviendas en Tres Arroyos, ya tendríamos que tener un plan de viviendas. Hay muchos chicos jóvenes que no pueden adquirir esos terrenos, que no pueden tener su propia casa, trabajando; yo no digo que se la regalen incluso los chicos jóvenes te lo manifiestan: quieren tener su propia casa, pagando. Estamos hablando del derecho al techo”.

“Pero eso no significa que haya que salir a decir en plena campaña que vamos a hacer tal cantidad de viviendas”.

Matías Fhürer, precandidato a intendente de Tres Arroyos Foto: Facebook: Matías intendente

VTA: Hay algún funcionario del Vecinalismo que te gustaría en tu equipo?

MF: “Si por supuesto. No voy a dar nombres para que “no lo marquen” como suele decirse”.

“En estas nuevas formas de liderazgo, el gobernante sabe que la gente que lo acompaña será sus brazos, sus piernas, sus ojos dentro de un gobierno municipal y lo que quiere es que estén los mejores hombres y mujeres a su lado”.

“Yo quiero personas que estén capacitadas, que estén comprometidos con la gestión, que estén para solucionar problemas de la gente. Nosotros somos empleados de la gente, nos vamos a hacer estrellas de rock and roll circulando por la calle”.

“El objetivo y la prioridad que yo tengo el día que me siente en ese sillón, es formar un gobierno horizontal que va a trabajar con la gente, no desde la política hacia abajo, sino desde la gente hacia la política”.

VTA: Siempre está la sensación o la idea dando vueltas que político que gana arrasa con todo y empieza de cero

MF: “Cuando salen a hacer eso es porque no están seguros de sí mismos o porque no tienen un liderazgo firme. Nosotros con todo lo que estamos desarrollando en las diferentes áreas vamos a poder gobernar tranquilos, en paz, y seriamente”.

VTA: Excepto vos, nadie se lanzó todavía en Tres Arroyos, nadie dice que quiere ser intendente.

MF: “En la jerga política se dice que el que dice que quiere un cargo con tanta anticipación, no llega o llega debilitado porque todos le apuntan a ese. A mí me pasó al contrario: ninguno se animó a apuntarme, hasta ahora”.

“Por eso me siento fortalecido. No tengo nada que ocultar, no soy funcionario público y vivo de mi economía, entonces, cuando uno está tranquilo con su accionar y con los principios que tiene, puede decir que quiere ser intendente en cualquier momento y en cualquier lugar, obviamente que teniendo un equipo atrás. Yo estoy convencido que el equipo que me acompaña está capacitado para que yo pueda decirlo”.

“La gente tiene que saber que quiere cada uno y lo capacitado que está para cada puesto. Yo fui militante, fui concejal, fui funcionario público de este gobierno con el que comparto principios fundacionales pero no sus últimas formas que han sido muy diferentes a sus principios”.

VTA: Más o menos ya es una respuesta a vox populi pero es necesario que te lo pregunte ¿Con que partido político te vas a presentar en las elecciones?

MF: “Voy a competir dentro de la coalición de Juntos por el Cambio en las primarias del 13 de agosto. Iré a las PASO con quien se presente”.

Matías Fhürer, precandidato a intendente de Tres Arroyos Foto: Facebook: Matías intendente

VTA: ¿Te ves con chances de ser el próximo intendente?

MF: “Creo que el próximo intendente de Tres Arroyos seré yo o un vecinalista porque somos los que estamos preparados para hacerlo”.

VTA: ¿Crees que la gente piensa igual que vos?

MF: “La gente quiere transparencia, quiere que las obras se hagan”.

“Hace poco estuve con una señora que hace 42 años que vive en el Barrio de La Aceitera donde hace 42 años que no se hace una obra. Estaba desahuciada tiene 80 años y 42 viviendo en el barrio. Uno no sabe qué decirle a esa gente. ¿Qué le podés decir a una persona de esa edad, que hace 42 años no tiene cloacas, no tiene gas, ni agua?”

“Eso es lo que duele; duele un piso de tierra, la falta de techo, que no se piense en el transporte público dentro de la ciudad, que las prioridades sean otras”.

“Por eso digo que se necesita una programación, se necesita una actualización, se necesita escuchar a esa gente y darle a la gente lo que quiere que es vivir mejor”.