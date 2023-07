Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Mara Redivo, precandidata a 2da concejal de Unión por la Patria

Mara Redivo es Médica, oriunda de Bahía Blanca, más precisamente de Ingeniero White. Hace 20 años llegó a Tres Arroyos para hacer la Residencia en medicina General y Familiar, la idea era quedarse durante los tres años que le exigían sus obligaciones, pero conoció a quien es su marido, y decidió quedarse en la ciudad, donde se casó y tuvo dos hijos.

En el 2017 participó como candidata a concejal en cuarto lugar por la propuesta UN PAÍS. En dialogo con Vía Tres Arroyos indicó que siempre le gusta participar en política.

“Lo mucho o poco que sé o aprendí quiero brindárselo a la sociedad” expresó y agregó que encontró en Pablo Garate el candidato ideal para Tres Arroyos.

“Elegí a Pablo porque me gusta su manera de trabajar, sus propuestas. Es el candidato ideal para Tres Arroyos; tiene la experiencia y muchos años trabajando. Fue concejal, Diputado, es el actual presidente del Foncap y a todo eso hay que sumarle que trabaja todos los días del año por Tres Arroyos, no solamente cuando llegan las elecciones”.

Mara Redivo, precandidata a concejal de Unión por la Patria Foto: Prensa UxP

Como médica trabajó en la parte privada, más precisamente en la Clínica Hispano.

“Un día Pablo Escudero me ofreció participar del proyecto de formar una Cooperativa de trabajo y salud. Obviamente le dije que sí y mudé mi consultorio para allá. Fui la primera médica que puso su consultorio en Policoop”. Es un orgullo, hacerlo, los chicos hicieron y continúan haciendo un trabajo de hormiga que da sus frutos.”.

VTA: ¿Cuáles son los pedidos que te hace la gente?

“Salud, educación y seguridad, son los temas más recurrentes. En mi área que es la salud, lamentablemente en Tres Arroyos no se llega a todos los vecinos. Los vecinos más alejados de la zona céntrica o los vecinos de las localidades del distrito, siempre están luchando para poder acceder al sistema de salud”.

“Lo que Pablo propone es que todos los vecinos puedan acceder todos los vecinos al sistema de salud, haciendo más hincapié en los Centros de Salud Primarios, para que realmente se ocupen de lo que debe ocuparse que es la Atención Primaria, la prevención, en eso hay que trabajar mucho: prevenir para que la gente no se enferme, es fundamental”.

VTA: La falta de guardia pediátrica las 24 horas, es un tema que preocupa no solo a Tres Arroyos, sino a todo el país. ¿Cómo se soluciona?

“La falta del recurso humano en pediatría es una realidad y lo sufre todo el país, es verdad”.

“ Hace poco escuché una nota al Dr. Marcolongo que contaba que en el Hospital Pirovano hay 10 pediatras con un cargo importante de horas. Creo que no es tan difícil realizar las guardias de pediatría de 24 horas. Es cuestión de sentarse los actores, de las dos partes, y ponerlo en marcha. Me parece que la parte Ejecutiva, tiene que gestionarlo. El recurso humano está y las horas las tienen.

VTA: Los pediatras del hospital aducen que no pueden trabajar tantas horas, argumento que parece válido.

“Están nombrados por 36 horas semanales, por eso digo que es una cuestión de decisión política que los que están a cargo de salud”.

VTA: ¿Cómo funciona, entonces, la carga horaria?

Supuestamente son 36 horas semanales. Vos lo tenés que cubrir, Si son por seis días, de lunes a sábados, 6 horas diarias; si es de lunes a viernes serían más horas, pero si se hace una guardia de 24 horas, todavía le sobran 12 horas para cubrir, para hacer consultorio o para lo que sea. Esas 24 horas de guardia la pueden repartir en dos días, pueden hacer 12 y 12.

VTA: ¿Crees que es un tema salarial, entonces?

“No creo que sea de plata. Para mí es un problema de gestión. Hay que aclarar que en Tres Arroyos los pediatras que hay son excelentes. Cuando un médico general de adultos recibe a un chiquito y tiene que llamar a un pediatra porque se trata de una urgencia o de una emergencia, el pediatra está en 5 o diez minutos atendiendo al chiquito, pero son 5 o 10 minutos que se pierden”.

VTA: Saliendo del tema salud, ¿Qué otros reclamos hacen los vecinos?

“Las problemáticas son distintas en cada barrio. No poder conseguir una vivienda propia, por ejemplo, o la falta de algún servicio como cloacas, o agua corriente. En el Barrio Santa Teresita ves a chicos transportando baldes y caminando no sé qué cantidad de cuadras para llevar agua a su casa. Ayer en un barrio me decían ‘me quieren poner el asfalto pero no tengo cloacas. Yo quiero las cloacas, no el asfalto’, creo que hay que establecer prioridades.”

“Para eso se conformó una lista que abarca muchos puntos y es muy variada. Tenemos un gran equipo que trabaja en conjunto” – finalizó Redivo.