Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Las últimas cinco a Werner Nickel

Vía Tres Arroyos le realizó las mismas cinco preguntas a los principales candidatos de las elecciones 2023. No hubo repreguntas ni condicionantes de ningún tipo. Cada precandidato respondió a su manera, sin límites, condicionamientos o pautas de extensión en las respuestas.

Werner Nickel es precandidato a intendente de Tres Arroyos del Movimiento Vecinal Renovación en las elecciones 2023. Se presenta cómo la única alternativa del vecinalismo capaz de continuar y garantizar el legado vecinalista. Tiene experiencia legislativa y ejecutiva.

Cuando habla lo hace de una manera parsimoniosa, apacible, como si eligiese con cuidado cada palabra. Puede parecer frío a la hora de comunicar pero es práctico y contundente. Cuando habla, dice exactamente lo que quiso decir, sin más y sin menos.

El precandidato del Movimiento Vecinal Renovación respondió las últimas cinco preguntas de Vía Tres Arroyos

1) ¿Qué propuesta podría mencionar por fuera de las presentadas en campaña?

“Uno de los temas que nos preocupa es el tema de la cultura, hay que colocarla en un lugar que hoy no está teniendo. Queremos hacer un cambio de organigrama. Contamos con artistas de excelencia en diferentes rubros, con el factor humano, con el factor económico y tenemos la estructura necesaria. Es un área que hay que potenciarla”.

“Me interesa mucho formar una especie de consejo consultor, que sirva como intermediario entre la Dirección de Cultura y el artista, un consejo formado por los propios artistas para que asesoren, sería una forma de escuchar a los artistas y de enriquecer a la Dirección de Cultura. Tres Arroyos debería ser un referente en materia cultural y sin embargo es un sector que está muy abandonado”.

“Otro de los temas que venimos tratando es con respecto a la Obra Pública y las Viviendas. Hemos estado en contacto con fábricas de casas industrializadas. Para los municipios gestionar por si solos un plan de viviendas con fondos propios es muy costoso, por lo que, siempre se termina recurriendo a gestionar planes de vivienda que vengan de la Nación y la provincia”.

“Creemos que a través del Parque Industrial, favoreciendo la radicación de este tipo de empresas se puede firmar un convenio entre la empresa y el municipio para que con financiamiento municipal, los interesados puedan acceder a este tipo de viviendas, si es que así lo quieren. Sería una manera de palear la problemática de la falta de viviendas”.

Werner Nickel y su equipo presente en la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses Foto: Prensa MVR

2) De todos los recorridos y visitas que realizaron, mencioné las dos cosas que más le llamaron la atención.

“Uno de los temas recurrentes que nos planteó la sociedad, en los distintos barrios y en las localidades, es el de la Salud. Por eso nosotros no solo hablamos, sino que propusimos un reordenamiento o reingeniería del sistema de Salud público que en su momento presentó la Dra. Capellari” .VER HACIENDO CLIC ACÁ.

En lo personal, quedamos muy satisfechos con la recepción que tuvimos en todos lados donde fuimos. Siempre hacemos hincapié en la gestión del vecinalismo y en la necesidad de renovar el espacio. Mucha gente coincidía en esa línea de pensamiento”.

“Fuimos de menos a más. Arrancamos hace un mes y medio la campaña sin el apoyo del aparato municipal, prácticamente de cero. La indefinición de Carlos Sánchez sobre presentarse o no, atrasó el inicio de nuestra campaña, arrancamos de la nada y logramos muchísimo y eso tiene que ver con el empeño que le pusimos” .

“Hemos hecho una campaña distinta, presentamos nuestras propuestas de una manera distinta, con conferencias de prensa y argumentos sólidos. Nuestros proyectos tienen fundamento y argumentos”.

3) ¿Qué piensa sobre el Área de Turismo y el Área de la Cultura en Tres Arroyos?

Sobre cultura la pregunta quedó contestada en el item 1.

“Tenemos que dejar que el turismo sea solo una cuestión discursiva. Es otra de las áreas que hay que jerarquizar dándole la categoría de Secretaría. Hace mucho tiempo que venimos escuchando que el turismo es la cuarta pata de la economía de Tres Arroyos pero ha faltado la decisión política, entendiéndose en este caso decisión política como dinero o presupuesto, para dotar a nuestros balnearios de lo necesario.

“El estado debe acompañar más al privado. Hoy todas las localidades se desarrollan fundamentalmente a partir de las inversiones privadas, el Estado debe acompañar esa iniciativa”.

Werner Nickel Foto: Prensa MVR

4) ¿Qué les diría a los jóvenes q votan por primera vez?

“Que no se desanimen por las cosas que estamos viviendo. En general los políticos no están dando buenos ejemplos. Se cambian de partido, pasan de vereda en vereda, se alían con uno y después con otro. Un gran número de personas está asqueada de esas cosas, está descreída. Creo que hay que darles el ejemplo a los jóvenes, no solo para que se comprometan a ir a votar sino también para que se acerquen a participar de los distintos espacios políticos. Hay que cambiar la idea de la anti política.

5) ¿Por qué hay que votar al Movimiento Vecinal Renovación?

El vecino debe cuidar todo lo que el Movimiento Vecinal logró. Estamos convencidos que el Movimiento Vecinal tiene que seguir gobernando Tres Arroyos; para ello hay que presentar una propuesta seria y creo que la propuesta de la lista 5 del Movimiento Vecinal Renovación es la única propuesta con la que podemos garantizar a los vecinos de Tres Arroyos la continuidad del Movimiento Vecinal en el gobierno. Estoy convencido que si ganamos las PASO ganamos la general.

Si la gente quiere que siga gobernando el vecinalismo somos los únicos que podemos garantizar y cuidar todo lo que se ha logrado.