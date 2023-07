Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Karen Galilea, tras la modernización del Estado y la participación ciudadana

Karen Galilea es abogada en derecho civil y comercial. Se recibió hace seis años y hace cuatro que se radicó en Tres Arroyos. Reparte su trabajo tanto en nuestra ciudad como en Capital Federal.

Es su primera experiencia en la política y lleva con orgullo el apellido de uno de los referentes sociales más importantes que tiene Tres Arroyos, el querido Eugenio “Coco” Galilea.

“Mi abuelo es un ejemplo a seguir y un gran sostén en todo esto. Está pendiente de todo, me aconseja y está muy presente al igual que el resto de mi familia. Conoce bastante del tema, si bien nunca tuvo un cargo público, siempre estuvo en permanente contacto con la política y desde ese lugar me apoya y me guía”.

Karen Galilea, precandidata a concejal, Compromiso Vecinal Foto: Prensa CV

VTA: Te sumaste a la lista de Claudia Cittadino. ¿Cómo va la campaña?

“La verdad es que conformamos un grupo muy unido. A la campaña le estamos poniendo mucho esfuerzo y entusiasmo, realmente lo estoy disfrutando. Es un gran compromiso y muchos mucho de lo que integramos esta lista, somos nuevos, es nuestra primera campaña política”.

“Estamos tomando conocimiento de un montón de obras que se han hecho a lo largo de esta gestión y tenemos la posibilidad de conversarlo con los funcionarios de las distintas áreas para asesorarnos”.

“Cuando Claudia pensó en esta lista, buscaba perfiles y este es un grupo que representa distintos sectores de la sociedad. Hay candidatos de las localidades y de diferentes ámbitos, cada uno con su actividad. En un Concejo Deliberante debe estar representado toda la sociedad. Con esta lista tan heterogénea creo que se ha logrado y eso es muy enriquecedor”.

Karen Galilea, precandidata a concejal, Compromiso Vecinal Foto: Prensa CV

VTA: Si llegás al Concejo, ¿en qué te enfocarías?

“Una de las cosas que tengo ganas de implementar es la modernización tecnológica del Estado. Obviamente que en el Concejo Deliberante hay mucho trabajo para hacer y hay que representar a todos los sectores pero creo que aprovechar todos los beneficios de las nuevas tecnologías nos va a permitir eliminar barreras burocráticas y seguir fomentando la transparencia del Estado. Además me gustaría seguir fomentando la participación ciudadana para que la gente se involucre cada vez más”.

VTA: ¿Por qué hay que votar a Claudia Cittadino?

“Por toda la experiencia que tienen en la gestión. Tiene un largo recorrido en el ámbito público. Es una gran líder que tiene esa capacidad para guiarnos, la fuerza para continuar con la gestión actual y para poder plasmar las nuevas ideas que cada uno tiene y trae”.

“Le pido a la gente que confíe en nosotros, que nos apoye. Las puertas de nuestra sede están abiertas para cualquier duda. Si nos quieren conocer o quieren saber más en detalles nuestras propuestas, que se acerquen que estamos dispuestos a escucharlos”.

“Esa es una de las cosas que la gente nos reclama en todas nuestras recorridas: La necesidad de que se los escuche y se los involucre. Cuando se les explica los procesos de por qué alguna cosa no llega o se demora, la gente lo entiende y comprende que todas las cosas llevan un proceso y un tiempo de ejecución”.

“Además, sabemos que si Claudia gana, su idea es conversar con todos los partidos políticos sin importar el color para brindarle lo mejor a todos los ciudadanos de Tres Arroyos.”