Elecciones 2023 en Tres Arroyos: “hay cosas que podrían hacerse con mucho menos dinero” dijo Carlos Ávila

A un mes de las elecciones generales 2023 que pondrá al frente del Municipio de Tres Arroyos a un nuevo nombre luego de 20 años, Carlos Ávila, candidato a intendente por Juntos por el Cambio, se prepara para contarle a la gente sus propuestas en los debates organizados por las diferentes instituciones de la ciudad.

Además continúa con las recorridas por los barrios de Tres Arroyos y las localidades y con reuniones informativas donde suma propuestas para amalgamar y sumar a su plan de gobierno.

Carlos Ávila pregona la austeridad, la transparencia y el trabajo en equipo de cara a la ciudadanía, para su gobierno, si la voluntad popular lo acompaña el próximo 22 de octubre.

VTA: ¿Cómo inicia esta nueva y última etapa de la campaña?

CA: “Estamos muy bien, arrancando esta última parte de la campaña con muchas ganas y recorriendo gran parte de la ciudad. Estamos trabajando mucho para conformar los equipos y en los ejes municipales para dar el salto de calidad que pregonamos. Estamos muy entusiasmados”.

Carlos Ávila Foto: Prensa JxC

VTA: Imagino que recibir el apoyo de Patricia Bullrich luego de imponerte en la interna fue un incentivo extra para tu campaña

CA: “Estuvimos hace 15 días con Patricia y con el candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, además de su equipo de trabajo. Este sábado nos volvimos a encontrar en Bahía Blanca, donde también estaba José Luis Espert y Diego Santilli que al reconocernos entre la gente nos invitó a subir al escenario. Fue él quien nos sacó la foto con los candidatos”.

“Eso habla de su calidez humana, cada vez que lo he llamado que han sido dos o tres veces, siempre me ha contestado inmediatamente. En este tramo de la campaña se ha comprometido a acompañarnos”.

VTA: De ganar las elecciones, contar con respaldo tanto a nivel Provincial como Nacional para un intendente es muy importante.

CA: “Sí, sí, es muy importante eso. Si bien cada vez que nos hemos reunido hemos tenido conversaciones y reuniones sobre temas municipales, también hemos hablado de esos proyectos que requieren apoyo provincial y nacional y contar con el apoyo de todos ellos y de su gente es una tranquilidad”.

“La posibilidad de que nos acompañen también en la provincia es muy grande. Hemos logrado un equipo enorme de gente trabajando con la cual estamos delineando sistemas laborales en todas las áreas municipales. Hay alrededor de 100 personas trabajando”.

“En poquito tiempo vamos a estar presentando a toda la comunidad de Tres Arroyos y de las localidades nuestras propuestas en pequeños spot, donde explicaremos lo que queremos hacer. Además de los debates que tenemos por delante.”

“Son todas cosas razonables y realizables con las que estamos muy entusiasmados y nos hacen mucha ilusión llevar adelante”.

VTA: ¿Cómo ha quedado la conformación de la lista?

CA: “Nosotros tenemos intendente, primer y segundo concejal de nuestro espacio; tercer y cuarto concejal del espacio de Matías. Nos hemos integrado bien y nos seguimos integrando día a día, porque nos reunimos a trabajar todos los días. Quienes conformaron la otra lista se van sumando de acuerdo a sus experiencias a las áreas que les corresponde, pero no solamente nos reunimos con ellos, también todo aquel que quiera participar es bienvenido, porque el proyecto es ambicioso y muy grande y todas las voces tienen que ser escuchadas”.

“Desde el 2021 pregonamos que, nuestro sistema lejos va a estar de ser verticalista, al contrario, pensamos mucho en el equipo y en la musculatura que te da en la función pública”.

VTA: De llegar a la intendencia, ¿Tenés definido quienes ocuparán cada uno de las secretarías que dispongas?

CA: “ A una de las secretarías que queremos darle un gran salto de calidad es a Turismo, por eso quien ocupe ese lugar va a ser designado por concurso . Queremos al mejor profesional posible”.

“A nadie se le prometió ningún puesto, ninguna Secretaría, buscaremos a los mejores para cada área que pueden estar dentro del equipo o por fuera del equipo. Nadie tiene un puesto asegurado. Ayer, por ejemplo, estuve reunido con 18 o 20 personas que tienen propuestas geniales para la educación y la cultura que las vamos amalgamando con nuestros proyectos”.

“Cada vez que me reúno con un área de trabajo como lo he hecho con seguridad y salud, salgo muy reconfortado”.

“Hoy recorrimos el hospital y fuimos al archivo donde están todas las historias clínicas. Eso no está digitalizado, sólo una parte muy chiquita. Ni siquiera tienen computadoras modernas para poder hacerlo. Digitalizar no solo agilizaría trámites y demás sino que también se economizaría un montón de recursos”.

Carlos Ávila Foto: Prensa JxC

VTA: El presupuesto municipal, los números municipales es un tema que siempre has abordado.

“Si me toca ser elegido intendente, después del día 22 voy a tener contacto directo y rápido con el Municipio en todo concepto. Para nosotros la austeridad y la transparencia van a hacer eje de nuestra gestión, tanto como la cercanía con el vecino”.

“Nosotros hemos hecho un montón de propuestas que no han sido tenidas en cuenta. Hay cosas que podrían hacerse con mucho menos dinero pero el sistema tan vertical que tiene el municipio, no permite prácticamente oír a otros concejales que no sean sus funcionarios y esa es la lástima, o quizás producto de tanto tiempo en el municipio”.

“Hay un montón de gastos que se pueden achicar, en las compras y el pago diferido, por ejemplo. El pago diferido tiene un recargo en precio de cada producto enorme. Se puede volcar ese dinero en áreas como la salud o la seguridad. Eso lo vamos a tener muy presente porque creemos que es un eje fundamental para tener la confianza de la ciudadanía”.

“La gran cantidad de cargos que existen dentro del Ejecutivo Municipal también es para tener en cuenta. Todo lo que sea de gasto político hay que tratar de bajarlo, de achicarlo. Es parte de ese salto de calidad del cual hablamos, en lo económico, en la transparencia, en el contacto con la gente. Queremos tener un gobierno municipal de buena atención al vecino”.

VTA: ¿Te ves con chances?

“Tenemos una gran ilusión. Creemos que vamos a sacar más votos de los que sacamos entre las dos fuerzas en agosto, porque ahora vamos a hablar de cosas mucho más concretas referidas a cada área y seguramente, van a ser muy bien vista en la sociedad”.

“Me da gusto llegar a la a la tarde a nuestro local y ver la enorme cantidad de gente que está trabajando en cada una de las áreas”.

“Tenemos varios debates por delante lo que nos va a permitir que la gente conozca nuestras ideas. Arrancaríamos el día lunes en la Sociedad Rural, creo que el día martes en El Fanal después tenemos, me parece que el 6 de octubre en el secundario de San Francisco, Orense y Claromecó creo que se va a repetir lo mismo en Reta, Copetonas y Cascallares; tenemos el debate en el Concejo Deliberante y algunos más con mucho trabajo por delante”.