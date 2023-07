Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Gabriela García precandidata a consejera escolar de Unión por la Patria

A poco menos de tres semanas para las elecciones 2023 que definirá un nuevo intendente para la ciudad de Tres Arroyos, continuamos conociendo a los diferentes precandidatos de los distintos espacios políticos que lucharán por el sillón mayor de Rivadavia 1.

Gabriela García es docente jubilada. Sus últimos cargos fueron en una Escuela Rural de San Mayol y en la Escuela 901, ambos en el nivel inicial. Su periplo educativo la llevó a ejercer en varias instituciones de la ciudad a lo largo de más de 25 años de carrera.

Es precandidata a primera consejera escolar de Unión Por la Patria, lista que encabeza Pablo Garate como precandidato a intendente.

Gabriela García precandidata a consejera escolar de Unión por la Patria Foto: prensa UxP

Su convocatoria para encabezar la lista de consejeros, la tomó de sorpresa. Por iniciativa de Pablo Garate finalmente aceptó, luego de consultarlo con su familia. Su marido Alejandro Barragán, es el presidente del Partido Justicialista de Tres Arroyos y el 3er candidato a concejal por la misma fuerza por la cual se presenta Gabriela.

“Es algo muy novedoso para mí porque nunca estuvo en política, pero estoy muy entusiasmada. Participar es una manera de ayudar y de encontrar soluciones a los problemas de todos los tresarroyenses”.

VTA: estamos a menos de tres semanas de las PASO ¿En qué se trabaja a esta altura de la campaña?

“Junto con mi compañero Christian Lagrecca y el grupo de docentes que acompañan a Pablo Garate, estamos trabajando y armando una serie de proyectos que tienen que ver con el transporte, la integración, y la alimentación en las escuelas”.

“Al no tener que preocuparnos por las PASO, podemos trabajar tranquilos para afinar nuestras propuestas y proyectar tranquilos conversando mucho con la gente”.

Gabriela García precandidata a consejera escolar de Unión por la Patria Foto: prensa UxP

VTA: Con respecto a la alimentación en las escuelas y los comedores escolares: hace un tiempo hubo un paro de auxiliares, que se juntó luego con un paro de CTERA y después con un fin de semana largo. En ese tiempo los comedores escolares no funcionaron. Teniendo en cuenta tu conocimiento en el tema y reconociendo el derecho legítimo de un auxiliar a reclamar ¿Quién garantiza que los niños no se queden sin los comedores?

“Yo he hablado mucho con varias personas que han trabajado como consejeros escolares y me dieron ejemplos de cómo actuaron ellos. En el caso de un paro de auxiliares, que tienen todo el derecho del mundo a reclamar, fueron los propios consejeros escolares los que preparaban viandas para que los alumnos no se quedaran sin el alimento”.

“Eso me lo dijeron varios, de diferentes partidos políticos y en diferentes etapas. A mí me pareció muy bien, queda en la voluntad de los propios consejeros hacerlo. Hay que respetar el derecho de los auxiliares a hacer un paro pero también el derecho de los niños a no perder su alimentación”.

Gabriela García precandidata a consejera escolar de Unión por la Patria Foto: prensa UxP

VTA: ¿Qué rescatás de la campaña hasta acá?

“Me llama la atención lo bien que nos recibe la gente. Donde vamos, todo el mundo está muy conforme con el respeto que tenemos. La gente quiere conversar tanto en los barrios como en las instituciones deportivas o educativas que visitamos. Somos muy bienvenidos y la gente recibe con mucho entusiasmo nuestras propuestas”.

VTA: Eso también los debe entusiasmar a ustedes y más teniendo en cuenta que son personas que hasta ahora no habían participado en política ni en campañas.

“Es así. Que me eligieran fue una sorpresa jamás me imaginé trabajar en política Espero que mi función sirva para aportar mi granito de arena a la educación. Salí de mi zona de confort pero hay que arriesgarse si uno quiere cambiar las cosas”.

“Creo, que si la gente nos acompaña, vamos a hacer un excelente gobierno. Como dice Pablo Garate, hay que animarse a más. Lo que está bien se va a continuar y lo que falta lo vamos a hacer. A Tres Arroyos le está faltando la universidad, le está faltando el transporte. Hay que animares a ir a buscarlos para poder traerlos a Tres Arroyos y beneficiar a todos los Tresarroyenses”.