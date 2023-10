Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Facundo Argüello de La Libertad Avanza y su balance final

A cuatro días de las elecciones generales y a menos de 24 horas de la veda electoral, Vía Tres Arroyos dialogó con los cinco candidatos que se disputan el favor de los tresarroyenses para alcanzar el mayor cargo del Ejecutivo Municipal.

Con las últimas cartas sobre la mesa, los candidatos responden las últimas cinco preguntas de Vía Tres Arroyos:

Facundo Argüello, La Libertad Avanza

1) ¿Qué es lo más positivo y negativo que saca de esta campaña?

Lo más positivo que saco es que la gente está despertando. Cada vez más personas abren los ojos y se dan cuenta que las ideas de la libertad son las que hacen prosperar a los pueblos. El problema son los políticos y toda la burocracia estatal que nos hace esclavos impositivos y nos vuelve pobres. Afortunadamente la gente lo está empezando a entender.

Lo más negativo que saco es que todavía la política está llena de chantas que lo único que quieren es seguir manteniendo su currito en el Estado. Gente que hace de la política un estilo de vida, que vive hace décadas de ella. No hay ningún político pobre, sin embargo la mitad de la población sí lo es. Por eso se desviven por seguir manteniendo sus cargos y curros del Estado. Tienen un estilo de vida que en el sector privado no podrían tener.

2) ¿Qué virtud destaca de sus adversarios y qué critica?

Lo que más les destaco es la facilidad de palabra que tienen, la labia. Son chamuyeros natos, verseros profesionales. Son muy buenos engañando a la gente con palabras. En hacerles creer que ellos son como la Madre Teresa de Calcuta, cuando en realidad usan la plata de nuestros impuestos y ellos no ponen un peso.

Y lo que crítico es la caradurez de la mayoría de los candidatos. Son capaces de defender lo indefendible con total descaro. Ni siquiera se ponen colorados al defender sus curros. Yo no podría hacer eso, me daría vergüenza.

3) ¿Por qué la gente debería votarlo?

Porque soy el único candidato que apoya las reformas que llevará a cabo Javier Milei en su presidencia. El resto de los partidos están totalmente en contra. Y sería una lástima que Tres Arroyos quede relegado y no pueda disfrutar del progreso y el desarrollo que traerán esas ideas, solo porque tenemos un gobierno local que no adhiere a las reformas que llevará a cabo el gobierno nacional de la mano de Milei.

Sería una pena que Tres Arroyos tenga que esperar 4 años más para poder disfrutar al máximo de los beneficios de la libertad a nivel local. Es fundamental que Tres Arroyos sea parte activa de esta revolución liberal que llevará a cabo Javier Milei desde la presidencia. Queremos quedar rezagados a nivel local de todos los beneficios de la libertad que traerá la presidencia de Milei, o bien daremos el salto y acompañaremos localmente este cambio profundo que solo traerá prosperidad y desarrollo. Tenemos una oportunidad histórica. No la desaprovechemos.

Facundo Arguello Foto: Diario3

4) En caso de ganar, ¿Cuál sería de todas sus propuestas la primera que llevaría a cabo?

Mi primera medida como intendente será suspender por tiempo indeterminado los aumentos periódicos de las tasas municipales. Se tiene que terminar esto que las tasas aumentan todos los años. Es inadmisible que en la crisis económica en la que estamos inmersos los políticos no tengan la más mínima sensibilidad con la gente que no le alcanza el sueldo. No puede ser que todos los años aumenten las tasas como si viviéramos en Suiza y no en una situación económica deplorable.

Si a los políticos no les alcanza con lo que recaudan que bajen el gasto público una vez en la vida. Es hora que el ajuste los paguen los políticos y no la gente de bien. El sector político nunca ajusta, el ajuste siempre recae sobre la gente. Eso se termina conmigo. El ajuste de esta crisis la van a pagar los políticos. Haremos un brutal ajuste en la estructura política del municipio.

5) En caso de perder, ¿Cómo seguirá su vida política?

Como viene siendo desde que me interesé en política hace 6 años: trabajando en la batalla cultural para que más personas puedan despertar y ver que el problema son los políticos y el sobredimensionamiento del Estado. El gasto político en Tres Arroyos es de 1100 millones de pesos, el equivalente a 7 Crestas y 6 presupuestos de seguridad. Y ese dinero es el que después falta en las escuelas, el hospital, la policía, las obras de infraestructura, etc. Hasta que no logremos sacarnos de encima ese gasto inútil no vamos a poder tener los servicios públicos de calidad que nos merecemos como pagadores de impuestos. Tenemos un lastre enorme que nos impide crecer como ciudad: se llama sector público.