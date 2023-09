Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Dialogamos con los representantes del área de comercio de Pablo Garate

A menos de 25 días para las elecciones generales 2023, los equipos de trabajo de los diferentes candidatos a intendente se encuentran trabajando y dando a conocer sus propuestas para Tres Arroyos.

Entre las inquietudes de Pablo Garate, candidato de Unión por la Patria, se encuentra lo concerniente al comercio, por tal motivo formó un equipo de comerciantes que le transmiten las inquietudes y necesidades del sector.

Vía Tres Arroyos dialogó con Cristian Camus, Federico Pedone y Darío López tres de los referentes del área de comercio de Unión por la Patria.

Federico Pedone: “Pablo Garate es el candidato más preparado”

Federico Pedone hace 16 años que es propietario de “El Mundo de las Tartas” comercio que cuenta con dos sucursales ubicadas en distintos puntos de la ciudad de Tres Arroyos. Inició como un emprendimiento familiar que a lo largo de los años se fue fortaleciendo pese a las diferentes crisis que atravesó.

¿Qué te sedujo de la propuesta de Unión por la Patria para sumarte al equipo desde tu rol de comerciante?

“Llevo 16 años trabajando con mi local, “El Mundo de las Tartas”. Fue un emprendimiento familiar que con los años fuimos fortaleciendo. A lo largo de todos estos años hemos atravesado un montón de crisis, de luchas y de distintos panoramas. Eso hace que uno vaya teniendo un montón de inquietudes. Se presentó esta oportunidad que me brindo Pablo y su equipo para poder volcar la experiencia y las vivencias que uno tiene y por eso estoy formando parte”.

Dialogamos con los representantes del área de comercio de Pablo Garate Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

¿Alguna vez habías participado en Política?

“Es la primera vez. Me sentí identificado con las propuestas de Pablo y decidí involucrarme. Creo que es el candidato más preparado sin lugar a dudas”.

En estas elecciones mucha gente que nunca había participado en política decidió involucrarse.

“Yo creo que también es una cuestión de un desgaste, un cansancio que uno va viviendo de no poder hacerse escuchar o que directamente no lo escuchen. Involucrarse es la manera. Si todos aportamos un granito de arena vamos a poder ir torciendo la situación y lograr que Tres Arroyos, por lo menos en la parte comercial pueda crecer y mejorar lo que no se está haciendo bien”.

“Hay que modificar ciertas cosas, hay muchos palos en la rueda, progresar o mantenerse se hace difícil”.

“Se pagan tasas o impuestos por todo, por tener un cartel hasta por un bicicletero o por lo que se te ocurra. Con los servicios siempre algún problema tenemos, o que no hay presión de agua o que se tapan las cloacas etc. que siempre se demoran en solucionarlos”.

“Yo en este momento de la campaña me encuentro organizando reuniones con vecinos y vecinas para contarles las propuestas que tiene Pablo y su equipo en caso de que le toque gobernar Tres Arroyos”.

Cristian Camus: “Algunos comerciantes tienen dificultades para pagar la tasa de Seguridad e Higiene”

Cristian Camus es propietario de “Camus Repuestos”, trabaja junto a Pablo Garate desde hace muchos años. Poco a poco se fue involucrando cada vez más en política y en las elecciones 2023 es candidato a concejal de Unión por la Patria.

“Hace muchos años que acompaño a Pablo, siempre ligado desde lo comercial. En todo este tiempo, fuimos visitando comercios para que ellos nos expliquen sus necesidades y nos pareció muy interesante que nos planteen cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las tasas de Seguridad e Higiene, con una mejoría necesaria en el centro de Tres Arroyos que no digo que está en un estado de abandono pero si está quedado, y otras cuestiones.”

“En estas visitas tuvimos mucha aceptación por parte de los comerciantes. Tratamos todos los temas que tienen que ver con la parte municipal. Algunos están teniendo problemas para pagar las tasas de Seguridad e Higiene que son muy altas”.

“La situación del país uno sabe cómo está y bueno, entre la carga impositiva más todos los gastos que tiene un comercio, sumado a esta tasa que nos parece muy alta, hemos formado una línea de pensamiento en la cual se van sumando cada vez más comerciantes”.

“A mí la política siempre me gustó. En los últimos años Pablo me fue empujando cada vez un poquito más, pero también hay una razón muy simple: uno no está conforme como se están haciendo las cosas”.

“Me parece, que es hora de, no digo de cambiar todo, pero sí, de tratar de hacer cosas nuevas, que le demos otra cara a Tres Arroyos. Por ejemplo, que no vaya un comerciante a la municipalidad y termine teniendo una habilitación provisoria de por vida, porque primero no se lo merece, y segundo eso es por pura burocracia. No hay una página web que esté acorde al mundo moderno. En esas cosas se puede mejorar un montón, se puede agilizar un montón de cosas”.

“Hoy vas a la Municipalidad y te atiende uno y otro y otro y otro; siempre estás rindiendo cuentas cuando debería ser algo ágil, porque vos estás generando fuentes de trabajo, está generando ingresos, estás pagando impuestos”.

“Es hora de cambiar esas cosas. Lo difícil hay que hacerlo fácil. Por eso, yo estoy con Pablo, porque pensamos igual y es una máquina de promover nuevas ideas”.

“Ahora estamos abocados a informarles a los comerciantes la manera de acceder a los créditos del gobierno de lo que es Monotributo e Ingresos Brutos. Pablo pudo hablar con gente del gobierno nacional. La semana que viene lo vamos a informar porque nos parece importante poder acceder a un crédito para poder trabajar o traer nuevas líneas a un comercio, por ejemplo”.

“Igualmente estamos caminando por todo Tres Arroyos y la zona para llevar nuestras propuestas a la mayor cantidad de gente”.

Darío López: “Al comerciante hay que acompañarlo, no ponerle trabas”

Darío López tiene 42 años, es propietario de Autopartes 228 desde el año 2010 cuando compró el fondo de comercio. Comenzó a participar en política en el 2019, de la mano de Cristian Camus quien lo puso en contacto con Pablo Garate para asesorarlo en el Programa Acompañar, un programa para los comerciantes lanzado durante la pandemia.

En el 2021 fue candidato a concejal en el 9º lugar. Se interesó principalmente por las propuestas de Pablo Garate para el comercio de Tres Arroyos.

“Al comerciante hay que acompañarlo no ponerle trabas. Se necesita que las cosas sean más dinámicas. Por eso invitamos a todos los comerciantes que se acerquen a conocer nuestras propuestas, son integradoras para todos”.

“En Nuestro local de Unión por la Patria siempre estamos dispuesto a recibir las inquietudes de la gente y a contarles todo lo buen o que tenemos planeado para Tres Arroyos si Pablo llega a la intendencia”.