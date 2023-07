Elecciones 2023 en Tres Arroyos “Ávila es un excelente candidato, honesto, trabajador y transparente” dijo Giordano

A poco más de un mes para las PASO de las elecciones 2023, los partidos políticos se encuentran en plena campaña electoral, y Tres Arroyos no es la excepción.

El Dr. Eduardo Giordano decidió volver a la política de la mano del PRO, integrando la lista como precandidato a concejal de Juntos por el Cambio que propone a Carlos Ávila como precandidato a la intendencia de Tres Arroyos.

Fue director técnico del Centro Municipal de Salud y concejal del Movimiento Vecinal, hoy vuelve a la política de la mano de Rosío Antinori y Agustín Gancedo: “me desvinculé del Movimiento Vecinal. Lo hice de una manera franca. Sentía que yo ya no tenía un espacio dentro del vecinalismo para poder desarrollar las ideas que tenía. Con el grupo de Rosío encontré un canal para pensar un municipio diferente”. Indicó para iniciar nuestra charla.

Eduardo Giordano, 1er candidato a concejal de Juntos por el Cambio, Tres Arroyos Foto: JxC Tres A

Después de un impasse decidió volver a la política, ¿Por qué con Carlos Ávila?

“Porque Carlos es una excelente persona y un excelente candidato a intendente, es honesto, trabajador, transparente”.

“Yo venía trabajando con la idea de ser intendente, pero por cuestiones familiares esa idea fue quedando de lado y surgió la posibilidad de aliarnos con Carlos y decidí acompañarlo y trabajar con él”.

¿Cómo ve el momento político actual?

“Muy parejo. Con muy buenos candidatos. Con gente que está capacitada tanto de un lado como del otro. Es un momento político especial para Tres Arroyos porque la figura de Carlos Sánchez, era muy fuerte”.

“Más allá de eso, nosotros tenemos mucha fuerza para llegar, la gente quiere un cambio. A mí me pareció que era el momento indicado para participar y estoy en el lugar indicado. Esperamos traerle a Tres Arroyos propuestas diferentes que salgan un poco de lo cotidiano sin desmerecer lo que se ha hecho, pero soñando con hacer muchísimas cosas más en muchos ámbitos”.

Usted es médico y ha estado al frente de la dirección del Hospital Pirovano. Hay un tema que no se está pudiendo resolver, no solo aquí en Tres Arroyos sino a nivel país, que son las Guardias Pediátricas ¿Qué mirada tiene sobre esto?

“Yo al ser pediatra creo tener bastante claro el problema. Pasa principalmente por el recurso humano. Básicamente no se está formando gente porque las residencias no son atractivas desde el punto de vista económico”.

“Las guardias pediátricas de las cuales yo fui fundador junto con Byrnes y Bordone en el Sanatorio Hispano, requerían mucha presencia y eso es lo que está faltando ahora, recurso humano, no hay manos de obra, entonces es muy poca gente la disponible para completar una guardia que se pueda sostener en el tiempo”.

“Por lo cual hay que apelar a otros recursos. Yo traje en mi momento cuando era Director, un pediatra a formar parte del staff. Hoy muchos pediatras ocupan funciones públicas, por ejemplo el caso de la Dra. Cittadino, es una pediatra que también es política, o el Dr. Guerra o el Dr. Lupino que pasó a enfermedades preventivas en el hospital”.

“Cuando se cierra la guardia del Sanatorio Hispano esas 20 o 30 personas que se atendían ahí pasan a atenderse en el Hospital Pirovano y eso colapsa todo”.

“Tenemos ideas para solucionarlo, en estos días viajo a Tandil para hablar con el secretario de salud de la localidad, y tengo algunos proyectos en mente no solamente para pediatría sino también para los médicos de las localidades, para mejorar el funcionamiento de las guardias y los CAPS”.

“Pero volviendo al tema pediátrico, para solucionarlo primeramente hay que tentar a los residentes que están haciendo el último año residencia, que vengan a radicarse a la ciudad para hacer sus pasantías y dándoles un incentivo económico y una vivienda para interesarlos”.

“Hay que salir a buscar. Esto no se soluciona poniendo cartelitos en Facebook, ni gritando por los medios de prensa. Hay que ir residencia por residencia, hablar con los residentes jóvenes tratar de incentivarlos. Eso es un trabajo que tiene que hacer el secretario de Salud, y el director del hospital”.

“En mi caso no voy a prestar función en salud pero Ávila sabe que tiene en mí, un asesor y un trabajador activo en esa cuestión”.

Continuando con el tema Giordano agregó:

“Hay que agrandar también el sector de atención del hospital porque es un pasillo, un sucucho donde la gente se amontona. Hay que poner gente entrenada que, cuando llega la gente a la guardia sepa sobre las prioridades que se deben atender”.

“Pediatría es un área que no está siendo funcional y lo digo haciendo un mea culpa porque cuando yo fui director del hospital, no tuve la chispa para verlo y darme cuenta que había que reformarlo”

“También hay que formar a los CAPS para que puedan ser atendidos ahí. Hay médicos generalistas que están muy preparados y se lo puede este preparar aún más. Hay que hacer todo un trabajo de base, por eso te digo que somos la renovación somos la gente nueva que viene con ideas nuevas y con ideas prácticas”.

¿Qué opinión le merece usted el Circulo Médico? En el run run de la ciudad se dice que es uno del los grandes problemas que tiene la ciudad en cuestión de salud, ¿Es realmente así?

“Como se dice en la jerga futbolística: me dejaste el arco sin el arquero para que yo meta el gol. Tuve una reunión con Rosío Antinori. Con ella fuimos al Círculo Médico a hablar con el contador y el presidente del Círculo Médico y planteamos esta situación: ¿Si viene gente de afuera, puede entrar? Y respondieron que no hay ningún, ningún problema. Eso lo tenemos que hacer bien público porque hay un mito con eso”.

¿Cuál es el funcionamiento del Circulo Médico?

“El Círculo Médico es así: vos (médico) trabajás con mutuales, por ejemplo, IOMA, Choferes de Camiones, etc. Los bonos que te paga la gente, los tenés que remitir a algún lugar donde esos bonos se concentren. El Circulo Médico se encarga de cobrarle a cada una de esas mutuales, y después le acredita a los médicos su dinero. Te cobra un porcentaje por ese trabajo, que en el caso de un médico común ronda alrededor del 3% y en el caso de un médico nuevo alrededor del 6%, esa es la única diferencia”.

“Digo que me la dejaste picando porque después del a reunión con Rosío y el Circulo Médico hablamos de hacer estas cuestiones públicas para evitar más malos entendidos entre la población”.

“Eso tenemos que aclararlo en Tres Arroyos están abiertas las puertas para que venga a trabajar quien quiera. Es más, si el médico no trabaja con mutuales y lo hace de manera particular, no depende del Circulo Medico”.

“El problema es que la salud está enferma: Los aranceles que pagan las obras sociales son extremadamente bajos, entonces el médico se defiende a veces cobrando algún dinero y eso es mal visto por la gente, que dice ' yo pago mi obra social ¿por qué me tiene que cobrar el médico?’ Porque los honorarios son extremadamente bajos, no se actualizan de la manera que corresponde”.

“Obviamente que hay abusos y eso es lo que no puede pasar”.

¿Qué opina de la educación sexual de los colegios o el ESI?

“Yo creo que es fundamental. Hoy se ha avanzado mucho y los chicos han quemado muchas etapas. La sociedad ha cambiado. Han aparecido nuevos roles”.

“Uno tiene que tratar primero de que los chicos entiendan, que formar una familia es una cosa extremadamente seria, que el sexo no es una cosa liviana, que una sola relación sexual sin preservativo puede ser un embarazo, un SIDA entonces a tener cuidado”

“Hoy en día existen métodos anticonceptivos tanto para varones para mujeres y estamos hablando del aborto, como que es un derecho y está todo muy bien, pero primero tenemos que hablar de la prevención. Si vos no querés quedar embarazada, bueno, primero trabajemos sobre la prevención”.

“El ESI también puede ayudar en todo lo que concierne al los abusos de menores la prevención y el abordar la temática. Antes era un tema tabú. Hoy tiene que haber una propuesta clara en la sociedad donde se puedan debatir todos estos temas tranquilamente y enfrentarlos”.

¿Carlos Ávila va a ser intendente?

“Yo lo veo así. Creo que estoy en la fórmula ganadora. Rosío Antinori tuvo una participación muy activa en la unión para presentar esta lista”.

“Hay muchas cosas por hacer y tengo muchos proyectos por delante como por ejemplo para la educación universitaria o para que los chicos que vengan a estudiar puedan alquilar una vivienda”. Habrá tiempo para tratarlos”.

“No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer, a la Coalición Cívica y a la UCR Evolución por convocarme y por el grupo que se armó para trabajar por Tres Arroyos” – finalizó.