Elecciones 2023 en Tres Arroyos: “algunos candidatos hablan como si Tres Arroyos fuera Kosovo”, dijo “Zoco” Ansa

Jorge Ansa tiene 61 años, es Productor Agropecuario y es de Orense. Conoce a Claudia Cittadino desde hace más de 20 años y decidió, allá a mediados del año, aceptar la propuesta y sumarse a la lista que Cittadino presentó para competir en las PASO del Movimiento Vecinal.

Superada esa instancia, el Movimiento Vecinal buscará retener la intendencia de Tres Arroyos el próximo 22 de octubre.

Vía Tres Arroyos dialogó con Jorge Ansa. “Zoco” como casi todo el mundo lo conoce inició la charla exponiendo sus impresiones de la campaña.

“Estamos en la cuenta regresiva con ansiedad pero trabajando arduamente para poder llegar bien afilado al 22 de octubre, con expectativas enormes y con muchas ganas de continuar en el gobierno a partir de diciembre”.

“Yo vengo de afuera de la política. Todo este tiempo he tratado de interiorizarme en el trabajo de las distintas áreas municipales. Vengo de la producción agropecuaria y de Orense por lo que me interesa mucho la parte de las localidades. Tres Arroyos tiene 8 localidades y todas son importantes. Muchas de ellas, más allá de las tres principales como Claromecó, Reta y Orense, también se han desarrollado como lugares turísticos y en eso me gustaría focalizar mi intervención política”.

“En realidad todas las áreas están interrelacionadas. Yo vengo del campo y desarrollar el turismo rural es una necesidad, como lo es tener un Ente Vial descentralizado con los caminos rurales en condiciones para que la producción agropecuaria tenga mejor salida desde los campo a los silos”.

“Obviamente que yo tengo mis contactos entre los productores agropecuarios, con los cuales hablo y recibo muchísimo apoyo en esta incursión mía por la política porque trabajé 30 años en relación con ellos, he trabajado en Acopio y he gerenciado empresas. El campo es el motor que impulsa al Partido de Tres Arroyos”.

Jorge Zoco Ansa Movimiento Vecinal Foto: Prensa MV

¿Qué cosas te sorprendieron durante la recorrida de la campaña?

“Tres Arroyos y las localidades han crecido muchísimo. En Orense, por ejemplo, de donde soy, notamos grandes cambios, hoy tenemos un predio saludable, Bomberos Voluntarios, el CEF, una una pileta, Orense ganó en orden y prolijidad y todo eso gracias al apoyo de la Municipalidad de Tres Arroyos. Lo mismo veo en Copetonas o Cascallares que me sorprendió para bien”.

Mencionaste que sos nuevo en la política, y en estas elecciones se ha dado esa particularidad, que mucha gente nueva se suma a las filas de diferentes partidos. ¿Por qué?

“Por un lado, creo que hay en la gente, sobre todo a nivel nacional, una especie de saturación. Por otro, siempre se pensó que meterse en política era meterse en problemas. Yo no lo veo así. Yo estoy acá para gestionar, para escuchar a la gente, para ir hacia adelante”.

“No deja de ser un plus que haya tanta gente nueva participando en política. Hay frescura y eso es muy importante en la política y creo que se debe a ese comentario, que seguramente vos también has escuchado, de que siempre son los mismos”.

“Nosotros armamos un equipo extraordinario, con gente nueva, con profesionales, con gente del campo, con comerciantes. En principio era una lista heterogénea que se hizo homogénea se integró la lista de Werner Niquel y fue algo maravilloso porque pareció que nunca estuvimos separados”.

“Hoy Werner y toda su gente sigue trabajando con nosotros, sigue yendo a los debates o al partido. Nadie se bajó después de las PASO, al contrario, se integraron con más responsabilidad para ir hacia adelante”.

Jorge Zoco Ansa Movimiento Vecinal Foto: Prensa MV

¿Cómo viste los debates? Hay muchos.

“Estuve en dos: en el debate de la Cámara Económica y en el de la Sociedad Rural. No quiero entrar mucho en detalles, no quiero polemizar, pero algunos candidatos hablan como si Tres Arroyos fuera Kosovo , pareciera que está todo dinamitado, que nada funciona, que nada sirve, que está mal diagramado y no entiendo semejante agresividad”.

¿A quién te referís?

“Al candidato de Milei. Esa agresividad no se ve en los otros cuatro candidatos; hay discrepancias, hay intercambio de opiniones, pero también muchísimo respeto”.

“La verdad es que me sorprende esa agresividad. Me puse a investigar y ese mismo discurso lo tienen todos los candidatos a intendente de esta agrupación. Creo que hay una bajada de línea”.

“Para él todos son una manga de chorros. Si tiene alguna denuncia que la haga”.

debate de candidatos a intendente en la Cámara Económica Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

¿Por qué hay que votar al Movimiento Vecinal?

“El Movimiento Vecinal tiene una historia desde 1995, una historia rica de 28 años de gobierno. Desde el principio se pensó en un Distrito pujante, sustentable y con el equipo de Claudia seguimos ese camino. Tenemos proyectos para cada área, con el Polo Educativo, con el Parque Industrial, con y para las localidades. Seguimos nuestro camino”.

“La gente ha perdido la capacidad de asombro y ha naturalizado algunas cosas. Tenemos que lograr que el voto deje de ser pasional y sea más racional y lo vamos a lograr”.