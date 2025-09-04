Vía Tres Arroyos / Polideportivo

El Torneo Federal de Hockey sobre patines ya se vive en Tres Arroyos

Desde el jueves 4 al sábado 6 en el Gigante de Huracán con la participación de más de 100 jugadores de 10 provincias.

Redacción Vía Tres Arroyos
4 de septiembre de 2025,

El Torneo Federal de Hockey sobre patines ya se vive en Tres Arroyos
Con Tres Arroyos es sede del Torneo Federal de clubes de Hockey sobre patines que se llevará a cabo desde el jueves 4 al sábado 6 en el Gigante de Huracán con la participación de más de 100 jugadores de 10 provincias.

El torneo se disputará en dos categorías: más 40 y menos 40 y la actividad inicia este jueves con 11 partidos.

El cronograma

Jueves 4

10 horas: San Luis Vs La Rioja (S.I)

11 horas: Caba Vs Neuquén (+40)

12 horas: Tres Arroyos Vs Calafate(S.I)

13 horas: San Luis Vs Mdq (+40)

14 horas: Tres Arroyos Vs Neuquén (+40)

15 horas: Mdq Vs. Caba (+40)

16 horas: Tres Arroyos Vs Rio Negro (S.I)

17 horas: Tres Arroyos Vs Caba (+40)

18 horas: Neuquén Vs Mdq (+40)

19 horas: Tres Arroyos Vs San Juan (S.I)

21 horas: San Juan. Vs Calafate (S.I)

Viernes 5

10 horas: Caba Vs San Luis (+40)

11 horas: Cordoba Vs La Rioja (S.I)

12 horas: San Juan Vs Rio Negro (S.I)

13 horas: Neuquen Vs San Luis (+40)

14 horas: Tres Arroyos Vs Mdq (+40)

15 horas: Escuelita

16 horas: Tres Arroyos Vs San Luis (+40)

