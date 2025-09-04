El Torneo Federal de Hockey sobre patines ya se vive en Tres Arroyos

Con Tres Arroyos es sede del Torneo Federal de clubes de Hockey sobre patines que se llevará a cabo desde el jueves 4 al sábado 6 en el Gigante de Huracán con la participación de más de 100 jugadores de 10 provincias.
El torneo se disputará en dos categorías: más 40 y menos 40 y la actividad inicia este jueves con 11 partidos.
El cronograma
Jueves 4
10 horas: San Luis Vs La Rioja (S.I)
11 horas: Caba Vs Neuquén (+40)
12 horas: Tres Arroyos Vs Calafate(S.I)
13 horas: San Luis Vs Mdq (+40)
14 horas: Tres Arroyos Vs Neuquén (+40)
15 horas: Mdq Vs. Caba (+40)
16 horas: Tres Arroyos Vs Rio Negro (S.I)
17 horas: Tres Arroyos Vs Caba (+40)
18 horas: Neuquén Vs Mdq (+40)
19 horas: Tres Arroyos Vs San Juan (S.I)
21 horas: San Juan. Vs Calafate (S.I)
Viernes 5
10 horas: Caba Vs San Luis (+40)
11 horas: Cordoba Vs La Rioja (S.I)
12 horas: San Juan Vs Rio Negro (S.I)
13 horas: Neuquen Vs San Luis (+40)
14 horas: Tres Arroyos Vs Mdq (+40)
15 horas: Escuelita
16 horas: Tres Arroyos Vs San Luis (+40)