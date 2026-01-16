El Seven Playero de Claromecó se prepara para una nueva edición

Con gran expectativa y un importante despliegue organizativo, Claromecó vuelve a ser escenario de uno de los eventos deportivos más convocantes del verano: el Seven Playero, que este fin de semana celebrará su 31ª edición. El torneo, organizado por el Tres Arroyos Rugby y Hockey Club (TARHC), reunirá a equipos de primera división, juveniles y veteranos, además de sumar propuestas recreativas y musicales para toda la familia.

“Estamos con mucho calor, la arena está brava, pero muy bien, con muchas ganas como todos los años”, señaló Nicolás Bruel, presidente del TARHC, en la previa del inicio del certamen. “Hay un grupo de unas 30 personas entre jugadores, comisión directiva y familias colaborando para que sea una gran fiesta del rugby”.

Un evento consolidado en el calendario del rugby

El Seven Playero de Claromecó se ha convertido con el paso del tiempo en una verdadera institución deportiva y turística. “Está instalado dentro del radar del rugby. Todos los años convoca mucha gente y tiene un gran reconocimiento”, afirmó Bruel, quien destacó el acompañamiento del Municipio en la infraestructura del evento.

“La municipalidad nos ayuda mucho con el terraplenado de las canchas, las gradas y toda la parte estructural. Nosotros aportamos el color, los sponsors y la parte visible. Entre todos armamos un espectáculo muy lindo para que el rugby se viva en la playa”, explicó.

Si bien el club no organiza el torneo desde sus orígenes, Bruel remarcó el crecimiento sostenido en los últimos años. “Hace diez u once años que estamos al frente y el despliegue mejoró muchísimo. Pasamos de una cancha a tener tres, con partidos simultáneos de primera, juveniles y veteranos”.

Aurora 7’S se consagró en el Seven Playero de Claromecó

Equipos, camaradería y emociones

Para esta edición se esperan entre 16 y 18 equipos de primera división, además de seis o siete equipos juveniles y siete conjuntos de veteranos, incluidos los locales. “En veteranos no es una competencia, es un encuentro. Jugamos con equipos con los que nos conocemos hace años, son partidos amistosos”, aclaró Bruel.

El torneo también se destaca por las historias humanas que lo atraviesan. “Además de lo deportivo, hay una cuota emocional muy fuerte. Han venido equipos con mucha historia, incluso algunos con integrantes que estuvieron vinculados al ARA San Juan, y acá se les rindió homenaje. Esa camaradería es algo que el rugby no pierde”, remarcó.

Logística y arbitraje de primer nivel

Uno de los desafíos del evento sigue siendo el alojamiento. “El punto flaco es conseguir hospedaje para grupos grandes. Algunos equipos duermen en Tres Arroyos o en distintas cabañas, otros se organizan con meses de anticipación. Es una cuestión de previsibilidad”, explicó el dirigente.

En cuanto a la competencia, Bruel destacó la calidad arbitral: “Son nueve árbitros que vienen de distintos puntos de la provincia y uno de Córdoba. Actúan a primer nivel y son fundamentales para que el torneo se desarrolle con normalidad. Nunca hubo conflictos importantes, alguna discusión mínima, pero nada más”.

Aurora 7’S se consagró en el Seven Playero de Claromecó

Rugby, música y tercer tiempo en la playa

El Seven Playero no se limita al deporte. El sábado por la noche, desde las 20.30, se presentará la banda Toke Cumbiero, y luego continuará el tradicional tercer tiempo sobre la arena. “Los chicos terminan de jugar y se quedan acá con amigos, novias y familia disfrutando de la música. Es parte del espíritu del evento”, señaló Bruel.

Además, durante el mismo fin de semana se desarrollará en el Club Náutico la tercera edición del Seven de hockey, con categorías libres, mamis y masculino. “Pensamos el fin de semana para toda la familia. Hay oferta deportiva para todos: rugby y hockey, para grandes y chicos”, concluyó.

El Seven Playero de Claromecó comenzará este sábado 17 y continuará el domingo 18, con un pronóstico climático favorable y todo listo para volver a vivir una de las fiestas deportivas más importantes del verano en la costa tresarroyense.