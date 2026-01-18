El Seven de Claromecó entra en su jornada decisiva con los cruces definidos

La 31ª edición del Seven de Rugby organizado por el Tres Arroyos Rugby Hockey Club (TARHC) comenzó este sábado en Claromecó con una intensa actividad deportiva. Pese a un clima inestable, que incluyó momentos de lluvia, el certamen pudo desarrollarse con normalidad y dejó una jornada cargada de partidos y acompañamiento del público.

En la categoría Primera, los equipos participantes son Primera Junta, La Banda de Lucas y Arawac (Zona A); Marisco Athletic, Cazadores 7, Jamaica Bajo Cero y Segunda Instancia (Zona B); Gestión Inmobiliaria, Imperiales y Soldados del Amor (Zona C); y Sacala a Bailar, Vinimos por el After y La Manteca no es pal Gato (Zona D). Tras los resultados del sábado, Primera Junta, Marisco Athletic, Gestión Inmobiliaria y La Manteca finalizaron como líderes de sus respectivos grupos.

En Juveniles, compiten Tan Pajeados Pa El Seven, Máquinas Bragado, Sin Aire Pero con Facha y Ni en Bajada (Zona A), junto a Jugamos con Resaca, Tapa un Cheira, Pa que te Traje y Fórmula 7 (Zona B). Tan Pajeados Pa El Seven y Pa que te Traje cerraron la primera jornada como los equipos mejor posicionados.

El cierre del sábado tuvo su costado festivo con el after en la playa, que estuvo a cargo de la banda El Toke Cumbiero, haciendo bailar al público y completando una jornada a pleno.

Domingo – Cruces de la segunda jornada

PRIMERA

Cuartos de Final – Copa de Oro

15 hs: Primera Junta vs Cazadores 7

15 hs: Marisco Athletic vs La Banda de Lucas

15.20 hs: Gestión Inmobiliaria vs Sacala a Bailar

15.20 hs: La Manteca vs Soldados del Amor

Semifinales – Copa de Plata

17.20 hs: Arawak vs Segunda Instancia

17.20 hs: Imperiales vs Vinimos por el After

JUVENILES

Semifinales de Plata

15.40 hs: Máquina Bragado vs Tapa un Cheira

15.40 hs: Jugamos con Resaca vs Sin Aire Pero con Facha

Semifinales de Oro

16 hs: Tan Pajeados Pa El Seven vs Fórmula 7

16.20 hs: Pa que te Traje vs Ni en Bajada

Este domingo, el Seven de Claromecó tendrá su definición y consagrará a los campeones de la edición 2026.