Vía Tres Arroyos / Rugby

El Seven de Claromecó entra en su jornada decisiva con los cruces definidos

Con 29 equipos en competencia y una primera jornada marcada por el buen nivel de juego y un clima cambiante, este domingo se disputan los cruces que definirán a los campeones 2026 en Primera y Juveniles.

Redacción Vía Tres Arroyos
18 de enero de 2026,

Primera Jornada

La 31ª edición del Seven de Rugby organizado por el Tres Arroyos Rugby Hockey Club (TARHC) comenzó este sábado en Claromecó con una intensa actividad deportiva. Pese a un clima inestable, que incluyó momentos de lluvia, el certamen pudo desarrollarse con normalidad y dejó una jornada cargada de partidos y acompañamiento del público.

En la categoría Primera, los equipos participantes son Primera Junta, La Banda de Lucas y Arawac (Zona A); Marisco Athletic, Cazadores 7, Jamaica Bajo Cero y Segunda Instancia (Zona B); Gestión Inmobiliaria, Imperiales y Soldados del Amor (Zona C); y Sacala a Bailar, Vinimos por el After y La Manteca no es pal Gato (Zona D). Tras los resultados del sábado, Primera Junta, Marisco Athletic, Gestión Inmobiliaria y La Manteca finalizaron como líderes de sus respectivos grupos.

En Juveniles, compiten Tan Pajeados Pa El Seven, Máquinas Bragado, Sin Aire Pero con Facha y Ni en Bajada (Zona A), junto a Jugamos con Resaca, Tapa un Cheira, Pa que te Traje y Fórmula 7 (Zona B). Tan Pajeados Pa El Seven y Pa que te Traje cerraron la primera jornada como los equipos mejor posicionados.

El cierre del sábado tuvo su costado festivo con el after en la playa, que estuvo a cargo de la banda El Toke Cumbiero, haciendo bailar al público y completando una jornada a pleno.

Domingo – Cruces de la segunda jornada

PRIMERA

Cuartos de Final – Copa de Oro

  • 15 hs: Primera Junta vs Cazadores 7
  • 15 hs: Marisco Athletic vs La Banda de Lucas
  • 15.20 hs: Gestión Inmobiliaria vs Sacala a Bailar
  • 15.20 hs: La Manteca vs Soldados del Amor

Semifinales – Copa de Plata

  • 17.20 hs: Arawak vs Segunda Instancia
  • 17.20 hs: Imperiales vs Vinimos por el After

JUVENILES

Semifinales de Plata

  • 15.40 hs: Máquina Bragado vs Tapa un Cheira
  • 15.40 hs: Jugamos con Resaca vs Sin Aire Pero con Facha

Semifinales de Oro

  • 16 hs: Tan Pajeados Pa El Seven vs Fórmula 7
  • 16.20 hs: Pa que te Traje vs Ni en Bajada

Este domingo, el Seven de Claromecó tendrá su definición y consagrará a los campeones de la edición 2026.

