El programa Envión recibió 10 millones de pesos por las gestiones realizadas por el equipo de trabajo del Área de Niñez, Adolescencia y Familia en el marco del evento que se denominó Juntada Envionera y que contó con la presencia de la funcionaria provincial Camila Lorenzo, en la sede de Envión.

En una tarde compartida con los jóvenes se realizó una muestra de talleres de carpintería y artística, como así también espectáculos de canto, baile y demostración de deportes, mientras tanto, compartieron pizzas a cargo del programa Tarea Fina.

El programa Envión recibió 10 millones de pesos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Social de Tres Arroyos

Camila Lorenzo, Coordinadora territorial de la 6 sección, destaco y felicito al Secretario de Desarrollo Social Martín Garate, el trabajo y el desarrollo de Envión en el marco de la entrega de este subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires; denominado “Fortalecimiento de Envión” que asciende a un monto de $10.000.000, que será destinado al equipamiento de la sede del programa; como así también de los talleres que se llevan adelante.

El programa Envión recibió 10 millones de pesos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Social de Tres Arroyos

Se trabaja en la compra de elementos deportivos, pequeños electrodomésticos, mobiliario e instrumentos musicales, y elementos para los talleres de peluquería y barbería.

Además el Secretario Martín Garate anunció la celebración de un Convenio con el Banco Provincia para la adquisición del equipamiento necesario para la instalación del estudio de grabación en la sede, para concretar el proyecto presentado por los y las adolescentes en Decisión Niñez 2024, donde Persiguiendo el Sueño fue una de las propuestas seleccionadas para concretarse.

El programa Envión recibió 10 millones de pesos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Social de Tres Arroyos

¿Qué es envión?

Es un programa de responsabilidad social compartida destinado a jóvenes de 12 a 21 años de edad, con sede en Av Ituzaingó y Dorrego y en la localidad de Reta, por los que transitan aproximadamente 160 adolescentes.

Actualmente se desarrollan los siguientes talleres:

Lunes: Artística, Mantenimiento de Espacios, Peluquería, Barbería, Maquillaje y Trash (Radio).

Martes: Baile, Cocina, RecreAcción (deporte).

Miércoles: Mantenimiento de espacios, Artística y Música.

Jueves: RecreAcción (deportes), música, Trash (Radio) y Dinámicas del Equipo Coordinador.

Viernes: Expresión gráfica, Música y Carpintería.

Quien desee sumarse, puede acercarse a la sede de lunes a viernes de 16 a 19 horas para realizar la inscripción.

El programa Envión recibió 10 millones de pesos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Social de Tres Arroyos